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11.06.2019
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AYM’den Berkin Elvan başvurusuna ret

AYM, Berkin Elvan'ın ailesinin yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Baba Sami Elvan kararı BirGün'e değerlendirerek, "Bütün haklarımızı aramaya devam edeceğiz" dedi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ
Anıl Ataş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 11 Mart 2014’te 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesinin bireysel başvurusunu reddetti.

Hürriyet’in aktardığı habere göre AYM kararında, “Bir bireysel başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ihlalden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerekir. Bu itibarla mağdur olduğu zannı veya şüphesi de mağdurluk statüsünün varlığı için yeterli değildir. Buna göre aile bireylerinin kötü muamele yasağı bakımından mağdur statüsüne sahip olabilmeleri için ölüm olayı nedeni ile kaçınılmaz olarak yaşanılan üzüntüye farklı bir boyut ve şekil kazandırılmış olmalıdır” denildi. Berkin Elvan’ın ailesi, 30 Mart 2015’te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.

BirGün’e konuşan Sami Elvan, “Bütün haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Biz bunların kararını zaten tanımıyoruz, bugüne kadar da kendi adımıza olumlu bir karar verdiklerini hiç görmedik. Bu şu anlama geliyor, Berkin’in mahkemesinin sonucunun da bu doğrultuda olacağını gösteriyor. Umarım ülkemizde adil bir şekilde yargı olur, herkes hak ettiğini bulur. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp bu davayı sürdüreceğiz, peşini bırakacak değiliz. Ben olmasam bile çocuklarım bunun peşini bırakmayacak ben bundan eminim. Sonuç ne olursa olsun, ülkemizde adaletin olmadığını ve insanların iki dudağının arasında olduğunu hepimiz biliyoruz.” dedi. AİHM’e başvurmayı planladıklarını aktaran Elvan, avukatların bu doğrultuda hazırlıklarını yaptığını belirtti.

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