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28.06.2019
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AYM’den Deniz Yücel için hak ihlali kararı: Manevi tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Die Welt’in eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in “kişi hürriyeti ve güvenliği ile “ifade ve basın özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, Yücel’e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Dilek Yeğin

Anayasa Mahkemesi, Deniz Yücel’in gözaltı ve tutuklama kararlarının hukuki olmadığına hükmetti. Yücel’in bireysel başvurusunu karara bağlayan AYM, tutuklamanın hukuki olmadığı gerekçesiyle ”kişi hürriyeti ve güvenliği” ile ”basın ve ifade özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar verdi. Yücel’e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddiaları oy birliğiyle kabul etti. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının Anayasa’nın 19’uncu maddesiyle güvence altına alındığının altını çizen mahkeme kararında, Yücel’in bu haklarının ihlal edildiği bildirildi. Yücel’in, basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği yönündeki başvuru da oy çokluğuyla kabul edildi.

“İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ”

Yücel’in gözaltının hukuksuz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki başvurusu ise reddedildi. AYM’nin ret kararında, bu iddiaların “dayanaktan yoksun” olduğu savunularak iç hukuk yollarının tüketilmediği ifade edildi.

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