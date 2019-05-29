AYM, Akit’in hakaretini görmezden geldi: Ağır eleştirilere katlanmaları lazım

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine incelediği gerici Yeni Akit gazetesinde yayımlanan bir haber ve köşe yazısında hakaret unsuru bulmadı. Yüksek Mahkeme, CHP Lideri’nin başvurusunun ‘kabul edilemez olduğuna’ hükmetti.

Gerici Yeni Akit gazetesinde yayımlanan “CHP cami düşmanı” başlıklı bir haber ve “Demedim mi ben size, Kılıçdaroğlu bir ‘Proje’dir” başlığını taşıyan köşe yazısına Kemal Kılıçdaroğlu, tazminat davası açtı. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Yargıtay da bunu onadı. Bunun üzerine CHP Lideri, ‘şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğini’ vurgulayarak davayı AYM’ye taşıdı. AYM ise ‘şeref ve itibar hakkının ihlali’ iddiasının dayanaktan yoksun olduğunu öne sürerek, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

AKİT’İN HABERİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ

Kararda, şöyle denildi:

“İlk derece mahkemesi söz konusu haberin değer yargısı taşıyan bir yazı olduğunu belirtmiş, basın özgürlüğü kapsamında kaldığını değerlendirerek içeriğinde eleştiri sınırlarını aşan bir ifade tespit etmemiştir. Başvurucuların yöneltilen eleştirilere karşı cevap verme konusunda oldukça geniş imkânlarının bulunduğu kabul edilmelidir. Ana muhalefet partisi ve onun lideri olarak başvurucuların haklarında değerlendirmeler yapılacağını, ağır eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmeleri ve demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül etmeleri gerekir.Bu tespitler çerçevesinde başvuru konusu her iki olayda da ifade ve basın özgürlükleri ile kişinin manevi bütünlüğünün korunması hakkı arasında adil bir dengenin kurulduğu, derece mahkemesinin takdir yetkisine müdahale etmeyi gerekli kılacak bir durumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle şeref ve itibar hakkının ihlali iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.”