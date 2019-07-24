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24.07.2019
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AYM’den Saray’a kötü haber: Kıyılar kurtuldu

AYM, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşa edildiği Ahlat’taki alanın da aralarında bulunduğu birçok bölgeyi yapılaşmaya açan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Düzenlemenin iptali ile birlikte AKP’nin İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarını imara açma planlarının da önü kapandı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP’li milletvekillerinin imzalarıyla TBMM’ye sunulduktan sonra yasalaşan torba yasada yer alan ve birçok kıyı şeridini imara açacak düzenleme AYM tarafından oy çokluğu ile iptal edildi. CHP’li 136 milletvekilinin yaptığı başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Kıyı Kanunu’nun 7’nci Maddesi’ne eklenen tartışmalı ek 2’nci maddenin de Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

CHP’nin AYM’ye yaptığı iptal başvurusunda, bazı alanların yasadan muaf tutularak imara açılmasının geri dönüşü olmayan zararlar doğuracağı bildirildi. Başvuruda, düzenlemeyle yurttaşların kıyılardan serbestçe yararlanma hakkının ortadan kalkacağı, yapıların mevzuattaki sınırlar dikkate alınmaksızın inşa edilebileceği, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çıkarılan kısıtlayıcı hükümlerin de bertaraf edileceği ifade edildi.

KAMU YARARI VURGUSU

CHP’nin başvurusunu görüşen AYM Genel Kurulu, kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin olarak getirilen yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerin kamu yararı gözetilerek oluşturulduğu tespitini yaptı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA

AYM ayrıca, devletin denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak kurallara yer verilmeden belirli alanlardaki yapılaşma sınırını ortadan kaldırmanın Anayasa’nın 43’üncü ve 56’ncı maddeleriyle belirlenen kıyı ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanmamasına yol açacağını ifade etti. Tartışmalı düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi.

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SARAY İÇİN YENİ DÜZENLEME ŞART

AYM’nin iptal kararının ardından Rize İyidere Limanı’na, İzmir Çandarlı Limanı’na ve Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kıyı alanına kanunun sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutularak inşaat yapılmasının önü kapandı. Böylece, Ahlat’ta yapımı süren ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin isteği üzerine, “otağ” şeklinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kıyı koruma kanunlarına aykırı yapılan bölümleri için “Kanuna aykırılık” gerekçesiyle dava açılabilecek.

  • Konu başlıkları:
  • AYM

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