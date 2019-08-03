AYM’den ‘nöbet ücreti’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), acil, yoğun bakım ve icap nöbeti tutan tüm personele nöbet ücreti ödenirken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde uzman doktor olarak görev yapan Tevfik İlker Akçam’a nöbet ücreti verilmemesinin ‘ayrımcılık’ olduğuna hükmetti.

Akçam, nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurdu. İdare, başvuruya süresinde cevap vermedi.

Eşitlik ilkesine aykırı

Akçam, idare aleyhine 17 Mayıs 2016’da İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Akçam, dava dilekçesinde aynı nitelikte kamu hizmeti veren farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen personele ve nöbet tutan tıpta uzmanlık öğrencilerine nöbet ücreti ödemesi yapıldığını, hekim olarak nöbet tutan personele ödeme yapılmaması için bir hüküm bulunmadığını belirtti. Kendisine nöbet ücreti ödenmemesinin eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri süren Akçam, dava konusu işlemin iptali ile nöbet ücretleri toplamı olan 8 bin 762 TL’nin yasal faizi ile tazminini istedi.

Mahkeme kararına karşı idare tarafından istinaf başvurusunda bulunuldu. İstinaf mahkemesi sonucunda istinaf başvurusunun kabulü ile kesin olarak davanın reddine karar verildi. Karar gerekçesinde, “Devlet Memurları Kanunu’nda sağlık kuruluşlarında normal, acil ve branş nöbeti tutan personele ödenecek nöbet ücreti düzenlenmiştir. 2547 sayılı Kanun’a tabi olan başvurucunun, Devlet Memurları Kanunu’nun nöbet ücreti ödenmesine ilişkin personel arasında yer almadığı tespiti yapıldığından nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı” belirtildi.

Yasak ihlal edildi

Akçam, bu karar üzerine 2 Mart 2018’de AYM’ye başvurdu. Akçam, kendisi ile aynı durumda olan kişilerin açtığı davaların bir kısmının kabul edildiğini ve bu kişilerin de nöbet ücreti aldıklarını, nöbet ücreti ödenmeden nöbet tutturulmasının angarya yasağını da ihlal ettiğini bildirdi. Başvuruyu değerlendiren AYM, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederken tazminata ilişkin talebi ise reddetti.