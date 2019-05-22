AYM’den Osman Kavala’nın başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi 1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, Mahkeme, Kavala’nın, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarını ele aldı.

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Genel Kurul, raportörün “hak ihlali” tespitinde bulunduğu Kavala’nın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi. Genel Kurul’un kararı 5’e karşı 10 üyenin oyuyla ve oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz dosyasından çıkarttığı Kavala hakkında Gezi eylemlerini organize ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açmıştı. Kavala’nın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu, 6’sı firari 16 sanığın ilk duruşması, 24 Haziran’da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.