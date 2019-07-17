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17.07.2019
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AYM’den sosyal medya kararı: Habere ulaşamamak mağduriyet değil

AYM sosyal medya engellemeleriyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu oy birliği ile yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. Karar AİHM yolunda

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA
İsmail Arı

AYM, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Dr. Yaman Akdeniz’in internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yönelik içerik engellemesi kararlarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin başvurusunu kişi bakımından yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.

Altıparmak ve Akdeniz’in başvuruları ile ilgili AYM’ye görüş bildiren Adalet Bakanlığı, “Başvuranların mağdur sıfatı taşımadığını ve halk davası niteliğinde olan başvurunun kabul edilemez olduğunu” savundu.

“TERÖR” SAVUNMASI

BirGün’e konuşan Kerem Altıparmak, “AYM, BirGün ve Sputnik gibi haber sitelerin içeriklerinin engellenmesi ve vatandaşın habere ulaşamaması mağduriyet değildir, kararı verdi. Engellenen 615 içeriği götürdük, kararda ‘terör örgütüyle ilişkili olanlar engellendi’ açıklamasını yapmışlar ama haber sitelerine ilişkin hiçbir yorum yapmamışlar. Bunu tepki çekmemek için yaptıklarını düşünüyorum” dedi.

SİSTEMATİK BİR İHLAL VAR

Kerem Altıparmak

AYM kararını BirGün’e değerlendiren Yaman Akdeniz ise kararı “felaket” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“15 farklı başvurumuz birleştirilmiş ve bunları AYM işine geldiği gibi yorumlamış. Sanki sadece terör örgütlerinin sitesine girmek istiyormuşuz gibi bir algı oluşturmak istenmiş. Örnek olarak 321 Twitter hesabı ve 171 alan adı götürdük. Bunların arasında muhalif gazetecilerin Twitter hesapları ve haber siteleri var. Biz bu kararı ve karara dayanak olan 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı düşünüyoruz. İnternet alanında sistematik bir ihlal ve engelleme söz konusu” dedi.

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