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28.07.2019
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AYM’nin Barış Akademisyenleri kararına üç üniversite rektörlüğünden skandal tepki

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Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademsiyenlerin cezalandırılmasına ilişkin verdiği “hak ihlalidir” kararına üç üniversite rektörlüğü skandal bir açıklama ile tepki gösterdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi rektörlükleri AYM’nin kararına tepki göstererek imza kampanyası başlattı. Üniversite rektörlüklerinden akademik personele gönderilen mesajda, Anayasa Mahkemesi ‘terör’ü meşrulaştıramaz denildi ve personel, karara karşı imza atmaya davet edildi.

Barış istedikleri için baskı ve cezalarla karşılaşan akademisyenleri desteklemek yerine, kendi kadrolarından çıkaran üniversiteler; şimdi de Barış Akademisyenleri’nin bireysel başvuruları sonucunda AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına tepki gösterdiler.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’nün paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı: “Sözde ‘barış bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin eza almalarını ‘hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır”.

Barış bildirisi imzalamanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği hükmünü veren Rektörlük, mesajını şöyle sürdürdü: “Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez”.

Kararı Kınadılar

“Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir” şeklinde ifade bulunan mesaj şu kınamayla son buldu:

“Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisayatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz”.

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