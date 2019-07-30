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30.07.2019
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AYM’ye karşı bildiride, akademisyenin imzası haberi olmadan kullanılmış

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleri’ne yönelik hak ihlali kararı vermesinin ardından, karara tepki olarak “Şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı” iddiasıyla 1071 akademisyenin imza attığı belirtilen bildiriyle ilişkin bir skandal ortaya çıktı.

Bildiride adı yer alan Dr. Mehmet Şerif Eskin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, imzasının kendisinin haberi olmadan bildiriye eklendiğini belirtti ve “Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır.” diyerek tepki gösterdi.

Eskin’in paylaşımı şöyle:

“Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır.

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Sayısız yerde yayınlanmış imza listesi. Hangi bir yerde düzelttireyim şimdi? Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu?

Bu bildiriyi hazırlayıp rızam ve haberim dışında ismimi kullananlar her kimse ya bu hatayı düzeltsinler ya da hukuki haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum. Dr. Mehmet Şerif Eskin”

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