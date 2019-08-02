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02.08.2019
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Aynı apartmanda oturduğu bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı

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Semiha T., şiddet ve hakaret gördüğü iddiasıyla 15 komşusu hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Apartman sakinleri ise “Semiha Hanım yüzünden sürekli karakollardayız, kendi evimize rahat girip çıkamıyoruz. Psikolojimiz bozuldu” diyerek karara itiraz etti. İtirazı üst mahkeme reddetti.

Ankara Yenimahalle’de bir apartmanda yaşayan ev hanımı Semiha T., apartman komsularından şiddet gördüğünü hakarete uğradığını ve köpeğinin darp edildiğini iddia ederek 15 komşusundan şikayetçi oldu. Gülcan K.’nin köpeğini darp ettiğini iddia eden Semiha T., komşuları Maviş B. ve Mustafa B.için de, “Bu şahıslar izin almadan bilgimiz dışında ikamet kapısına kamera taktırarak benim ve komşularımın bina içerisinde huzuru bozmakta ve kaydınızı alarak 3. şahıslara yaymaktadır. Mustafa B. gördügü yerde dik dik suratıma bakmaktadır. Beni daha önce darp ettiği için korkmaktayım” dedi.

Fuat K. Tulay K. isimli komşuları için, “Sürekli çevremde dolaşarak rahatsız etmektedir” iddiasında bulunan Semiha T., diger komşularının da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Semiha T., ifadesinde, “Bu şahıslann benden uzaklaştırılmasını istiyorum” dedi.

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ZORLAMA HAPSİ OLABİLİR 

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Semiha T., 15 komşusu hakkında uzaklaştırma karan verilmesi talebiyle Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme de 4 Temmuz’da 3 ay süreyle tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yonelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, tarafların birbirlerinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda tedbir kararına muhalefet edilmesi halinde zorlama hapsine tabi tutulacağı uyarısı da yapıldı.

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“BENİ PANİK ATAK HASTASI YAPTI” 

Uzaklaştırma kararı verilen komşular, Ankara 5. Aile Mahkemesi’nde itiraz etti. Apartman sakini Maviş B. itirazında “Evimizin önünden geçerken sözlü ve fiziksel davranışlarda bulunuyor. Endişe içindeyiz. Evimize rahat girip çıkamıyoruz” dedi. Nizam E. ise itiraz başvurusunda psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Beni sürekli zabıtaya, mahkemeye ve kaymakamlığa şikâyet ederek, iş gücümün kaybolmasına neden oluyor. Beni panik atak hastası yaptı. Koruma tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyorum” ifadesini kullandı

“BALKONA ÇIKINCA POLİS GÖNDERİYOR

Gülcan K. isimli apartman sakini de itirazında, “Bu kişi evime sürekli polis ve zabıta gönderiyor. Çocuklarımı balkona çıkartamaz oldum. Balkona çıktıkları zaman polis gönderiyor. Ben ve eşim sürekli karakola geliyorum. Aile huzurum kalmadı” dedi. Gönül D. de itiraz başvurusunda “Bize ne apartmanda ne de mahallede huzur bırakmadı. Koruma kararı aldırmış. Biz de Semiha T.’ye karşı koruma kararı aldırdık” dedi. Ankara 5. Aile Mahkemesi itirazların reddine karar verdi.

SELAM DAHİ VERMEYECEKLER

Haberde görüşlerine yer verilen Avukat Mustafa Karadağ kararın infazının nasıl gerçekleşeceğini anlattı. Karadağ, “Belirli aralıklarla polis gidip, ihlal olup olmadığını konusunda tutanak düzenleyecek. 3 ay boyunca herhangi bir ihlal gerçekleşmezse, bu tedbir kararı uygulanmış olacak. İhlal söz konusu olduğundan, ilgililerden birisi talebi üzerine hapis uygulanacak. Bu karar üzerine taraflar aynı apartmanda olmuş olsalar bile birbirinin evlerine yaklaşmayacak. Birbirlerine selam dahi vermeyecekler” dedi.

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