Aynı gemide miyiz?

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları istatistiklerini yayımladı. Veriler Türkiye’deki eşitsizliği de gözler önüne serdi. Buna göre yoksullar gelirlerinin büyük kısmını gıda, konut ve ulaştırma gibi zorunlu giderlere ayırıyor.

Buna karşılık geriye kalan tutar eğitim, kültür ve eğlenceye yetmiyor. İstatistiklerden çıkan sonuca göre Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’si asgari ücret civarı bir gelirle geçiniyor ve yalnızca biyolojik varlığını devam ettiriyor. Buna karşılık en zengin yüzde 20’lik kesim gıdaya yoksullardan daha çok para vermelerine rağmen bu tutarın kendi gelirleri içindeki payı daha düşük. Harcama kalemlerine göre zengin ile yoksulun tüketim alışkanlıklarını derledik.

1- Gıda Harcamaları

Ayırdığı pay:

Yoksul %28,7

Zengin %15,4



Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’lik kesimi gelirinin yüzde 28,7’si gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Buna karşılık en zengin yüzde 20 ise gelirinin yüzde 15,4’ünü gıda harcamalarına ayırıyor. Bu ifade ilk okunduğunda yoksulların daha çok gıda tükettiği anlaşılabilse de meselenin iç yüzü daha çarpıcı. Yoksulların geliri düşük olduğu için yaşamak için zorunlu olan gıda harcamaları gelirlerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Dahası toplam gıda harcamaları içinde yoksulların payı zenginlerden daha düşük. Yani yoksullar gıda harcamalarında lükse kaçmıyor, tasarruflu davranıyor, ancak yine de gelirlerinin çoğunu gıdaya harcamak zorunda kalıyorlar.



Türkiye gıdaya toplam 100 TL harcasaydı, bu tutarın



12,9 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si

27,8 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 28,7’si zenginin gelirinin yüzde 15,4’ü gıdaya gidiyor.

2- Konur ve kira

Ayırdığı pay:

Yoksul %31,4

Zengin %20,3



Yoksulların belini büken önemli bir gider kalemini de konut (elektrik, su, doğalgaz vb.) ile kira harcamaları oluşturuyor. En yoksul yüzde 20 yine zorunlu bir harcama kalemi olan konut ve kiraya gelirlerinin yüzde 31,4’ünü ayırırken zengin yüzde 20’lik kesim gelirlerinin yüzde 20,3’ünü konut ve kiraya ayırıyor. Ancak yine de toplam konut ve kiraya harcanan paranın büyük çoğunluğu zenginlere ait.



Türkiye’de gıdaya toplam 100 TL harcansaydı, bu tutarın



12,1 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si

31,5 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si harcayacaktı



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 31,4’ü zenginin gelirinin yüzde 20,3’ü konut ve kiraya gidiyor.

3- Lokanta ve oteller

Ayırdığı pay:

Yoksul %4,3

Zengin %7,8



Yoksullar barınma ve gıda ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu evlerinde karşılıyorlar. Bu sebeple nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kısmı gelirinin yalnızca yüzde 4,3’ünü lokanta ve otellere ayırıyor. Zenginlerde ise lokanta ve otele ayrılan pay yoksullara göre daha fazla. Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kısmı gelirinin yüzde 7,8’ini lokanta ve otellere ayırıyor.



Türkiye’de lokanta ve otellere 100 TL harcansaydı, bu tutarın



44 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

6 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 4,3’ü, zenginin gelirinin yüzde 7,8’i lokanta ve otellere gidiyor.

4- Sağlık

Ayırdığı pay:

Yoksul %2,3

Zengin %2,5



Nüfusun en yoksul olan yüzde 20’sinin konut, kira ve gıdaya harcadığı para yüzünden gelirinin yüzde 60’ı eriyor. Bu sebeple sağlık harcamaları için devletin sigortasına dayanmak zorunda kalıyor. Buna karşılık Türkiye’deki sağlık harcamalarının büyük çoğunluğunu yine zengin yüzde 20’lik kesim yapıyor. Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kısmı parasının yüzde 2,5’ini sağlığa ayırırken yoksullar yüzde 2,3’ünü sağlığa ayırıyor.



Türkiye’de sağlık için toplam 100 TL harcansaydı, bu tutarın



41,8 lirasını ➜ nüfusun en zengin %20’si

9,5 lirasını ➜ nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 2,3’ü, zenginin gelirinin yüzde 2,5’i sağlığa gidiyor.

5- Eğitim

Ayırdığı pay:

Yoksul %0,5

Zengin %3,9



Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kısmı için eğitim lüks mala dönüşmüş durumda. Bu kesim gelirinin sadece yüzde 0,5’ini eğitime ayırıyor. Buna karşılık zenginler özel eğitim hizmetlerinden de istifade ettiklerinden gelirlerinin yüzde 3,9’unu eğitim harcamalarına ayırabiliyor. Bu sebeple eğitim “sektörünün” müşterisi doğrudan zenginlerden oluşuyor.



Türkiye’de eğitim için toplam 100 TL harcansaydı, bu tutarın



63,7 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

2 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 0,5’i zengini gelirinin yüzde 3,9’u eğitime gidiyor.

6- Giyim ve ayakkabı

Ayırdığı pay:

Yoksul %4,1

Zengin %5



Yoksul ile zengin arasında giyim ve ayakkabıya ayrılan pay benzerlik gösterse de yoksul için giyim kuşam bir zorunlu ihtiyaç iken zengin için giyim kuşam bir statü göstergesine dönüşüyor. Nüfusun en yoksul yüzde 20’si giyim ve ayakkabıya gelirinin yüzde 4,1’ini en zengin yüzde 20’si ise giyim ve ayakkabıya yüzde 5’ini ayırıyor.



Türkiye’de giyim ve ayakkabı için 100 TL harcansaydı, bu tutarın



38 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

7,7 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 4,1’i, zenginin gelirinin yüzde 5’i giyim ve ayakkabıya gidiyor.

7- MOBİLYA ve EV ALETLERİ

Ayırdığı pay:

Yoksul %5,9

Zengin %6,8



Yoksul için zorunlu ihtiyaç dışında para ayrılamayan bir diğer harcama kalemini ise mobilya ve ev aletleri oluşturuyor. Buna karşın zenginler yoksullara göre gelirlerinin daha büyük bir kısmını bu harcama kalemine ayırabiliyor. Bu kaleme, nüfusun en yoksul yüzde 20’si, gelirinin yüzde 5,9’unu ayırırken, en zengin yüzde 20 gelirinin yüzde 6,8’ini ayırıyor.



Türkiye’de mobilya ve ev aletleri için 100 TL harcansaydı, bu tutarın



38,5 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

8,4 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 5,9’u, zenginin gelirinin yüzde 6,8’i mobilya ve ev aletlerine gidiyor.

8- İçki ve sigara

Ayırdığı pay:

Yoksul %5

Zengin %3,1



Yoksulların gelirleri içinde içki ve sigaranın payı zenginlere göre daha fazla. Ancak içki ve sigaranın asıl müşterisi zenginler. Sigaranın birim fiyatının çok değişmediği düşünülürse bu farklılığın içki çeşitliliğinden fiyat farklılığından kaynaklandığını söylemek zor olmaz. İçki ve sigara üzerinden alınan “günah vergilerinin” özellikle yoksulların üzerinde yük olduğu da resmi verilerden ortaya çıkıyor.



Türkiye’de içki ve sigaraya 100 TL harcansaydı, bu tutarın



28,3 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

11,4 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 5’i zenginin gelirinin yüzde 3,1’i içki ve sigaraya gidiyor.

9- Eğlence ve kültür

Ayırdığı pay:

Yoksul %0,5

Zengin %3,9



Türkiye’de müze gezintileri, turistik faaliyetler, sinema, tiyatro, konser vb. faaliyetlere para ayırmak yoksula adeta haram. Bu sebeple bu faaliyetlerin de temel müşteri kitlesini zenginler oluşturuyor. Üstelik zenginler gelirlerinin yoksullara göre neredeyse 2 katını eğlence ve kültüre ayırabiliyor.



Türkiye’de eğlence ve kültüre 100 TL harcansaydı, bu tutarın



48,4 lirasını ➜ Nüfusun en zengin %20’si

6,6 lirasını ➜ Nüfusun en yoksul %20’si harcayacaktı.



Buna karşılık yoksulun gelirinin yüzde 2,1’i zenginin gelirinin yüzde 3,8’i eğlence ve kültüre gidiyor.

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