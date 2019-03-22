Aynı gökkuşağının altındayız

AHSEN DEMİRCİOĞLU

Cinsiyet Uyum Ameliyatı gerçekleştirmek isteyen trans erkek Şafak Koç aralık ayında Twitter’dan sesini duyurdu. 21 yaşında Van doğumlu olan Koç, Üsküdar Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde okuyor.

“Trans erkek olduğumu açıkladıktan sonra hayata tutunmaya ve ait olduğum bedene kavuşmak için mücadele vermeye başladım” diyor. Koç ile yaşadığı süreci konuştuk.

• Kendinle ilgili farkındalığını nasıl keşfettin? Neler yaşadın?



5 yaşındayken içerisinde doğduğum biyolojik bedene ait olmadığımı fark ettim. İnsanlar da şu tepkiyi vermişti, “5 yaşındayken biz daha adımızı bile bilmiyoruz. Sen nasıl cinsel kimliğini farkına vardın?” Bu tamamen cahilce bir soru çünkü insanlar cinsel kimliklerinin farkına 3 ya da 4 yaşlarındayken varır. Bana sürekli kızlar şunu yapmaz, bunu yapmaz, kızlar topla oynamaz, gibi şeyler söylerlerdi. Ailemin beni sürekli arka plana atması ve birtakım dayatmalarda bulunmaları daha içe kapanık bir insan olmama neden oldu. Sürekli kitap okudum ve kendimi geliştirdim. 5 yaşındaki çocukların derdi oyundur. Oyun için ağlarlar. Ben oturup ne olduğumu anlamlandırmaya çalışıyordum. 5 yaşındaki bir çocuğun oturup bunu düşünüyor olması bile şu an canımı yakıyor diyebilirim.

• Çevrenden nasıl tepkiler aldın?



İleride evlenemeyecektim ve erkekleri sevemiyordum. Erkeklerle çıkmam için zorluyorlardı. Bende bir hastalık mı var, diye sürekli kendimi sorguluyordum. Sonra kendimle barışmaya karar verdim. Meselem aslında kadınlardan hoşlanmak değildi. Meselem, içinde doğduğum bedenle alakalıydı. 18 yaşımdayken transseksüelliğin ne demek olduğunu öğrendim ve evde dolaba girip saatlerce ağladım. Beynimi kadın yapma imkânım yoktu. Bunun için zorladılar da. Kadın gibi davranacaksın, makyaj yapacaksın ya da erkeklerle çıkacaksın. Çevreme durumumu açıkladığım zaman, bazılarıyla bağım koptu. Bazıları ise sen aileni hak etmiyorsun, sen günahkârsın cehenneme gideceksin dediler.

• LGBTİ+’lar ötekileştirmeye maruz kalıyor. Bu ötekileştirmeye karşı nasıl bir gelecek planlıyorsun?



Artık çekinmiyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum. Herkese korkmadan transseksüel olduğumu söylüyorum. İçinde bulunduğum durumu anlatmak istiyorum. En çok da homofobiklere anlatmak istiyorum. Gücüm yettiğince.

• Çalışma hayatında kimliğinden dolayı karşılaştığın zorluklar oldu mu?



Çok yerde çalışmak istedim işe alınmadım. Biz rahatsız olmayız ama insanlar rahatsız olabilir gibi söylemlerle karşılaştım. İnsanlar sesimi duyunca garip tepkileriyle karşılaştığım oldu. Bu tür şeyler yaşamaya devam ettikçe de travma yaşamaya devam ediyorum. Bir an önce de ait olduğum bedene kavuşmak istiyorum.