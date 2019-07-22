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22.07.2019
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Aynı inşaatta üçüncü iş kazası

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Fotoğraf: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir yurt inşaatının 8’inci katından düşen işçi ağır yaralanırken, son bir hafta içerisinde aynı inşaatta üçüncü iş kazası meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde bulunan yurt inşaatında meydana geldi. Yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan D.M (35), sekizinci katta kurulu inşaat iskelesini sökmek istedi. İskeleyi sökerken dengesini kaybeden D.M sekizinci kattan aşağıya düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat işçisi D.M (35) ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Kaynak:İHA

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