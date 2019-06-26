Ayşe Öğretmen beraat etti

3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programında “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

SUÇ İŞLEME KASTIYLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEDİM”

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Çelik katıldı. Mahkeme Başkanı, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Mayıs 2019 tarihli kararını okudu. Söz verilen Ayşe Çelik, suçlamaya yönelik daha önce detaylı beyanda bulunduğunu belirterek, “Suç işleme kastıyla herhangi bir şekilde hareket etmedim. Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

“Çocuklar ölmesin”

Ayşe Çelik savunmasında şunları söyledi: “Masumiyetime inanan ve sözlerimi sahiplenen bilim insanı, siyasetçi, aydın, sanatçı, hukukçu dostlara teşekkür ederken hala da güncel bir çığlık olduğunu düşündüğüm o sözlerimi tekrar ediyorum.

‘Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın’.

Sözlerimiz bizim onurumuzdur, ne dediysek arkasındayız. Biz kazanacağız dedik ve kazandık. Bu duygularla beraatimi talep ediyorum.”

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaada daha önce verilen mahkumiyetine ilişkin kararın kaldırılması talep ederek, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı da nazara alınmak suretiyle sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, daha önce verilen mahkumiyet kararını tüm sonuçları ile ortadan kaldırdı. Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali olduğuna dair tespitini de gözeterek, Ayşe Çelik’in suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Ayşe Çelik davanın ardından yaptığı açıklamada geç verilmiş bir karar olduğunu, olması gerekenin bu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. içerde tutuklu olan 700’ün üzerinde bebek ne yazık ki mahkum var. Ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim. Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin.”

NE OLMUŞTU?

2016 yılında Kanal D’e yayınlanan Beyaz Show’a bağlanarak yaptığı konuşma nedeniyle 15 ay hapse mahkum edilen Ayşe Çelik, 20 Nisan 2018 tarihinde 8 aylık kızı Deran’la birlikte cezaevine girmişti.

4 Mayıs 2018’de tahliye edilen Çelik’in cezasının infazı ertelenmişti. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklanmıştı.

Çelik’in avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru 10 Mayıs 2019’da karara bağlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğü ihlaline hükmederek Çelik’e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar vermişti. Kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti.