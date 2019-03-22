22.03.2019
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Ayşenur Arslan gözaltına alındı

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Yazarımız Ayşenur Arslan “BirGün Gazetesi Yazarları ile Analiz” etkinliğinde konuşmacı olmak üzere gittiği Eskişehir’de gözaltına alındı.

Kalacağı otelde gözaltı işlemleri gerçekleştirilen Arslan, Halk TV canlı yayınına telefonla katılarak durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Arslan yaptığı açıklamada, “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim” dedi.

Eskişehir Abacı Otel’e giriş yaptıktan on dakika sonra sivil ve resmi polisler tarafından gözaltına alınan Arslan’ın 2018’de açılan bir davadan dolayı gözaltına alındığı belirtildi.

Arslan’ın yanında bulunan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptığı açıklamada, Arslan’ın 2018’de açılan bir davadan dolayı gözaltına alınmak istendiğini söyledi. Kumru, Ankara’dan emir geldiğini, başsavcının bir şey yapamadığını ve Arslan’ın cuma akşamı gözaltına alınmak istenmesinin kasıtlı olduğunu ifade etti.

Halk TV canlı yayınına bağlanan Arslan şu açıklamada bulundu:

“Şu anda gözaltında mıyım değil miyim bize refaket eden emniyet mensupları biliyor. Şurası kesin Eskişehir Cumhuriyet savcılığının gözaltına alınmama ilişkin bir talimatı olmadığını öğrendim.

Bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. 12 Mart tarihinde bir yakalama kararı çıkmış. Eren Erdem’in cezaevinde yakalandığını hatırlarsak benim durumum olsa olsa espri oluyor.

BirGün gazetesinin etkinliği için Eskişehir’e gelmiştim. Otele giriş yaptım. T.C kimlik numarası girince otomatik olarak polisler geldi.

Eksik olmasın başta CHP yöneticileri Levent Gök olmak üzere harekete geçtiler. CHP’nin Eskişehir milletvekilleri harekete geçtiler. Ben şimdi gözaltında değilim anladığım kadarıyla anlama çalışıyoruz.

Bu, cuma akşamı olduğu için vakit alıyor. Oturduk polis memurlarıyla Türkiye’yi konuşuyoruz. Burası garip bir ülke.

Aydınların başına gelenlerden sonra benim durumumu konu etmeyi bile düşünmem. Şimdilik durum bu bir sorun yok gibi görünüyor. Çok anlayışlı davranıyorlar. Umarım bir gözaltı olmadan sonuçlanacak.”

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Arslan’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır.”

Arslan, yarın gerçekleştirilecek olan Eskişehir Kent Konseyi’nin düzenlediği “BirGün Gazetesi Yazarları ile Analiz” isimli etkinlikte konuşmacı olmak üzere Eskişehir’e gitmişti.

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