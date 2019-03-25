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25.03.2019
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Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

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Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV’de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir’de gözaltına nasıl alındığını anlattı.

Arslan gözaltına alınması esnasında polisin elinde tebligat olmadığına dikkat çekti.

Arslan, gözaltına alınmasını şöyle anlattı:

“Başıma gelen şey çok abartılacak bir şey değil önce duyurmayayım diye düşündüm ama sonra dedim ki burada bir taciz var, bir gazeteciye yönelik gözdağı var dedim ve duyurmaya karar verdim. Bunu Türkiye’de sıradan bir kişinin başına gelmiş bir olay olarak da dinleyebilirsiniz.

“GÖZALTINDA MIYIM DİYE SORDUM, ‘EVET’ DEDİLER”

Eskişehir’de bir otelde oturuyoruz. Yanımda Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru var. O bir gitti otel çalışanlarıyla konuştu derken yanında 2 polisle geldi İsmail. ‘Sizi almaya geldik, hakkınızda yakalama kararı var’ dediler. Soruyorum gözaltında mıyım diye ‘evet’ dediler. Beni gözaltına almaya gelenler ‘ben neden aranıyorum’ sorusuna cevap veremediler. Diyorlar ki ‘Sizi götürmek zorundayız’, kalktık. İsmail Kumru ‘Siz önden gidin biz arabayla takip edelim dedi, olmaz dediler.

Polis minibüsüne gittik, tam bineceğim, İsmail kendini benim önüme attı ‘bir dakika’ dedi. O sırada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt geldi ‘Benim misafirim o, öyle size veremem kolay kolay’ dedi. Önümüze resmen duvar ördü vermedi, ‘zordur almak bizden kızı’ dediler. Resmen duvar oldu önüme.

“GÖZALTI KARARI TEBLİGATA DÖNDÜ”

Bu andan itibaren olay bambaşka bir yere evrildi. Önce Eskişehir sonra Ankara ayağa kalktı.Bu arada polisin elinde tebligat olmadığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvelkili Levent Gök devreye girmiş. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yardımcısı ile görüşmüş, derken gözaltı kararı birden tebligata döndü.”

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