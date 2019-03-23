Ayşenur Arslan’a Eskişehir’de büyük destek

Eskişehir Kent Konseyi’nin düzenlediği “BirGün Gazetesi Yazarları ile Analiz” isimli etkinlik başladı.

Gazetemizin yazarları Ayşenur Arslan ve İrfan Değirmenci’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Hasan Polat Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

İlginizi çekebilir: Eskişehir'de ulaşıma Erdoğan engeli

800 kişilik salon tamamen dolarken izleyiciler, dün Eskişehir Abacı Otel’e giriş yaptıktan on dakika sonra sivil ve resmi polisler tarafından gözaltına alınan Ayşenur Arslan’a “Türkiye seninle gurur duyuyor” diyerek büyük destek verdi.

Kendisine verilen desteğe karşı salona hitap eden Arslan, “Dün akşam ne heyecanlandım ne gerildim. Şimdi beni ağlattınız. Çok teşekkür ederim” dedi.