Ayvacık’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale Misvak-Ayvacık mevkiinde yerin 13.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale’de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık’ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, saat 07.47’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.