23 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Ayvalı baraj gölünde toplu balık ölümleri

Ayvalı baraj gölünde toplu balık ölümleri

birgun.net birgun.net

Erzurum’un Olur ilçesindeki Ayvalı baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi. Balık ölümleri bölge halkını tedirgin ederken, kötü koku, tepkilere neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan balık ölüleri ve sudan numuneler alan ekipler, inceleme başlattı.

Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Barajı’nda son günlerde görülen toplu balık ölümleri köylüleri korkuttu.  Balık ölümlerinin kimyasal atıklardan kaynaklandığı iddiaları üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Ayvalı Baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki köylerin gübre atıklarına yönelik araştırmalar yapan ekipler, gölde bu yönde kirlilik olmadığını belirledi. Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde sudaki hidrojen miktarı olarak bilinen pH seviyesinin 8,5 ile normalin üzerinde olduğunu tespit eden ekipler, sıcaklığının 25 derece civarında olduğunu ölçtü.  Her iki kurumdan uzmanların yaptığı ilk inceleme sonucunda bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edildi. Ekipler, balık ölümlerinin kesin sebebini belirlemek için bölgeden ve barajı besleyen akarsular ile balık ölülerinden numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.

Yurttaşlar, balık ölümlerinin yanı sıra gölden çok kötü bir koku yayıldığını belirterek yetkililerin soruna bir an önce çare bulmasını istedi. Pis koku nedeniyle evlerinde dahi oturamadıklarını ifade eden Engin Atmaca, “Bayramın ikinci günü balık ölümleri oldu. Zehir gibi hava soluyoruz. Yetkilileri aradık ancak kimse gelmedi. Gölün suyu çekilince on binlerce ölü balık kıyıda kaldı. Çoğunu karga ve yabani hayvanlar yedi kalanlar ise çürüyüp çevreye kötü koku salıyor. Gölün suyu çekilince de ölen balıklar kıyıda kaldı” diye konuştu.

Tatil için geldikleri köyde ölü balıklarla karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Gökduman ise, “Kötü koku var. Artık duramıyoruz. sebze ve meyvelerimiz var burada. Onları bile yemeye tereddüt ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Olur Belediyesi göl kenarında ölen ve karaya vuran balıkları toplanması için bölgeye 10 işçi gönderdi. Ellerinde eldiven ve ağızlarında maskelerle balıkları toplamaya çalışan işçiler, kötü kokuya dayanamadı. İşçiler bölgeden ayrılırken, balıklar bölgede kaldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,572AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD’deki kızamık salgını büyüyor

birgun.net -
ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı...
Devamını Oku

Pasifik’e düşen F-35’le ilgili ‘vertigo’ şüphesi

birgun.net -
Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, nisan ayında Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşu sırasında...
Devamını Oku

Gericilerin hedef göstermesiyle yasaklanan festivalle ilgili Valilik’ten açıklama

birgun.net -
Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin...
Devamını Oku

Yunanistan erken seçime gidiyor

birgun.net -
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentonun feshedilerek erken seçilme gidilmesi talebini Cumhurbaşkanı'na iletti. 
Devamını Oku

İmamoğlu: Bu kardeşiniz pazarları geziyor. Onlar pazarlara gidemezler, fiyatlarla yüzleşemezler

birgun.net -
31 Mart seçimlerinin ardından YSK'nın seçim tekrarı kararı ile mazbatası elinden alınan...
Devamını Oku

Galatasaray’da kombine yenileme dönemi yarın başlıyor

birgun.net -
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi...
Devamını Oku

“Trans Misafir* Hanesi” projesi, farkındalığı artırmak için ilk adımını atıyor

birgun.net -
Trans kadınların ve erkeklerin hayatlarına dair fotoğrafların, hikâyelerin ve anıların sergileneceği “Trans...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akit TV’ye suç duyurusu

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen...
Devamını Oku

Antalya Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağı Meclis’ten geçti

birgun.net -
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklandı....
Devamını Oku

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı konuştu: Bu mizahtır, ona hakaret etmedim

birgun.net -
İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi