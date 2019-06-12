Ayvalıtaş davasında savcı sanıkların beraatini istedi

Gezi Parkı eylemlerinde Ümraniye’de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin açılan davada savcı, sanıkların suçu işlediklerine dair yeterli delil olmadığını gerekçe göstererek beraat kararı verilmesini istedi.



İstanbul Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 23’üncü duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Yalçın Tura katıldı.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına dördüncü bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. Raporda, olayda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş ile olayda yaralanan Seyit Kartal’ın tamamen kusurlu olduğu, sürücü olan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ile Cengiz Aktaş’ın kusursuz oldukları tespitine yer verildi.

Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Enver Köroğlu, raporun özenle hazırlanmadığını belirterek, olayın teknik analizini yaptırdıkları CD’nin dosyada bulunduğunu ifade ederek izlenmesini talep etti. Avukatların talebi üzerine olay anına ilişkin görüntülerin teknik analizinin yapıldığı CD izlendi.



Avukat Köroğlu, görüntülerde görünen ile raporun uyuşmadığını belirterek raporun dayanaksız delillere dayanılarak hazırlandığını öne sürdü. Köroğlu, hava koşullarına ve aydınlık durumuna göre sürücünün hızının tespit edilebileceğini, ancak bilirkişilerin bu tespiti yapmadıklarını, araçların aralarındaki takip mesafesine uymadıklarını, bilirkişilerin raporlarında buna da dikkat etmediklerini ifade ederek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Duruşmada söz alan Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, kendisinin de araç kullandığını belirterek “Olay yerine belki 10 sefer gittim. 160-170’le durabildim. Yani ben bunu yapabiliyorsam. Resmen çocukların üzerine sürmüş. Acımayın bana ama adalet sağlayın. Allah aşkına tutuklayın sanıkları” dedi.



Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Ali Fuat Akın, sanıkların “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığını iddia ederek her iki sanığın mevcut suçtan beraatlarına karar verilmesini istedi. Mütalaanın gerekçesiz olduğunu söyleyen Avukat Köroğlu, “Bu mütalaanın iadesi lazım” dedi. Mahkeme Başkanı ise mütalaanın iadesi gibi bir usulün olmadığını söyledi.

Mahkeme, müşteki avukatlarının esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.