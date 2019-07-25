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25.07.2019
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Azerbaycan’a vize 1 Eylül’de kalkıyor

birgun.net birgun.net

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldıracağını açıkladı. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, “Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. ‘Bir millet iki devlete’ yakışan oldu!” ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

“Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor.” 

Azerbaycan ile daha önce kapıda vize ve online vize uygulamaları vardı. Böylelikle vizesiz seyahat edilebilen ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler:

Vize İstemeyen ÜlkelerMuafiyet SüresiNot
Andorra90 günVizesiz
Antigua-Barbuda180 günVizesiz
Arjantin90 günVizesiz
Arnavutluk90 günVizesiz
Azerbaycan30 günKapıda vize/ E-vize
Bahamalar90 günVizesiz
Barbados90 günVizesiz
Bahreyn90 günKapıda vize/ E-vize
Belarus30 günVizesiz
Belize90 günVizesiz
Bolivya90 günVizesiz
Bosna- Hersek90 günVizesiz
Botsvana90 günVizesiz
Brezilya90 günVizesiz
Doğu Timor30 günKapıda vize/ E-vize
Dominika21 günVizesiz
Dominik Cumhuriyeti30 günKapıda vize/ E-vize
Ekvador90 günVizesiz
El Salvador90 günVizesiz
Endonezya30 günVizesiz
ErmenistanKapıda vize/ E-vize
Fas90 günVizesiz
Fiji120 günVizesiz
Fildişi SahiliKapıda vize/ E-vize
Filipinler30 günVizesiz
Filistin30 günVizesiz
Guatemala90 günVizesiz
Gürcistan365 günVizesiz
Güney Afrika30 günVizesiz
Güney Kore90 günVizesiz
Haiti90 günKapıda vize/ E-vize
Honduras90 günVizesiz
Hong Kong90 günVizesiz
Irak30 günKapıda vize/ E-vize
İran90 günVizesiz
Jamaika90 günVizesiz
Japonya90 günVizesiz
Kamboçya30 günKapıda vize/ E-vize
Karadağ90 günVizesiz
Katar30 günVizesiz
Kazakistan30 günVizesiz
KenyaKapıda vize/ E-vize
KırgızistanVizesiz
KKTCVizesiz
Kolombiya90 günVizesiz
Kosova90 günVizesiz
Kosta Rika30 günVizesiz
Kuveyt90 günKapıda vize/ E-vize
Lübnan90 günVizesiz
Libya90 günVizesiz
Madagaskar90 günKapıda vize/ E-vize
Makau30 günVizesiz
Makedonya90 günVizesiz
Maldivler30 günVizesiz
Malezya90 günVizesiz
Mauritius30 günVizesiz
Meksika30 günKapıda vize/ E-vize
Moğolistan30 günVizesiz
Moldova90 günVizesiz
Mozambik30 günVizesiz
Myanmar28 günVizesiz
Nepal15,30,90 günVizesiz
Nikaragua90 günVizesiz
Özbekistan30 günVizesiz
Palau30 günVizesiz
Panama180 günVizesiz
Paraguay90 günVizesiz
Peru90 günVizesiz
RuandaVizesiz
Samoa60 günVizesiz
Saint Kitts ve Nevis Adaları90 günVizesiz
Saint Lucia60 haftaVizesiz
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları30 günVizesiz
SenegalVizesiz
Şeyseller90 günVizesiz
Sırbistan90 günVizesiz
Singapur90 günVizesiz
Svaziland30 günVizesiz
Şili90 günVizesiz
Sri Lanka30 günKapıda vize/ E-vize
Tacikistan60 günKapıda vize/ E-vize
Tanzanya90 günKapıda vize/ E-vize
Tayland30 günVizesiz
Tayvan30 günKapıda vize/ E- vize
TogoKapıda vize/ E- vize
Tonga30 günKapıda vize/ E- vize
Trinidad ve Tobago30 günVizesiz
Tunus90 günVizesiz
Turks ve Caicos Adaları90 günVizesiz
Tuvalu30 günKapıda vize/ E- vize
Ukrayna90 günVizesiz
Umman30 günKapıda vize/ E- vize
Uruguay90 günVizesiz
Ürdün90 günVizesiz
Venezuela90 günVizesiz
Virjin Adaları (İngiliz)30 günVizesiz
Zambiya30 günKapıda vize/ E- vize
Zimbabve30 günKapıda vize/ E- vize

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