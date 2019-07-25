Azerbaycan’a vize 1 Eylül’de kalkıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, “Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev’in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül’den itibaren vizeyi kaldırıyor. ‘Bir millet iki devlete’ yakışan oldu!” ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.
Mektupta, şunlar kaydedildi:
“Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor.”
Azerbaycan ile daha önce kapıda vize ve online vize uygulamaları vardı. Böylelikle vizesiz seyahat edilebilen ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler:
|Vize İstemeyen Ülkeler
|Muafiyet Süresi
|Not
|Andorra
|90 gün
|Vizesiz
|Antigua-Barbuda
|180 gün
|Vizesiz
|Arjantin
|90 gün
|Vizesiz
|Arnavutluk
|90 gün
|Vizesiz
|Azerbaycan
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Bahamalar
|90 gün
|Vizesiz
|Barbados
|90 gün
|Vizesiz
|Bahreyn
|90 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Belarus
|30 gün
|Vizesiz
|Belize
|90 gün
|Vizesiz
|Bolivya
|90 gün
|Vizesiz
|Bosna- Hersek
|90 gün
|Vizesiz
|Botsvana
|90 gün
|Vizesiz
|Brezilya
|90 gün
|Vizesiz
|Doğu Timor
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Dominika
|21 gün
|Vizesiz
|Dominik Cumhuriyeti
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Ekvador
|90 gün
|Vizesiz
|El Salvador
|90 gün
|Vizesiz
|Endonezya
|30 gün
|Vizesiz
|Ermenistan
|–
|Kapıda vize/ E-vize
|Fas
|90 gün
|Vizesiz
|Fiji
|120 gün
|Vizesiz
|Fildişi Sahili
|–
|Kapıda vize/ E-vize
|Filipinler
|30 gün
|Vizesiz
|Filistin
|30 gün
|Vizesiz
|Guatemala
|90 gün
|Vizesiz
|Gürcistan
|365 gün
|Vizesiz
|Güney Afrika
|30 gün
|Vizesiz
|Güney Kore
|90 gün
|Vizesiz
|Haiti
|90 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Honduras
|90 gün
|Vizesiz
|Hong Kong
|90 gün
|Vizesiz
|Irak
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|İran
|90 gün
|Vizesiz
|Jamaika
|90 gün
|Vizesiz
|Japonya
|90 gün
|Vizesiz
|Kamboçya
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Karadağ
|90 gün
|Vizesiz
|Katar
|30 gün
|Vizesiz
|Kazakistan
|30 gün
|Vizesiz
|Kenya
|–
|Kapıda vize/ E-vize
|Kırgızistan
|–
|Vizesiz
|KKTC
|–
|Vizesiz
|Kolombiya
|90 gün
|Vizesiz
|Kosova
|90 gün
|Vizesiz
|Kosta Rika
|30 gün
|Vizesiz
|Kuveyt
|90 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Lübnan
|90 gün
|Vizesiz
|Libya
|90 gün
|Vizesiz
|Madagaskar
|90 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Makau
|30 gün
|Vizesiz
|Makedonya
|90 gün
|Vizesiz
|Maldivler
|30 gün
|Vizesiz
|Malezya
|90 gün
|Vizesiz
|Mauritius
|30 gün
|Vizesiz
|Meksika
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Moğolistan
|30 gün
|Vizesiz
|Moldova
|90 gün
|Vizesiz
|Mozambik
|30 gün
|Vizesiz
|Myanmar
|28 gün
|Vizesiz
|Nepal
|15,30,90 gün
|Vizesiz
|Nikaragua
|90 gün
|Vizesiz
|Özbekistan
|30 gün
|Vizesiz
|Palau
|30 gün
|Vizesiz
|Panama
|180 gün
|Vizesiz
|Paraguay
|90 gün
|Vizesiz
|Peru
|90 gün
|Vizesiz
|Ruanda
|–
|Vizesiz
|Samoa
|60 gün
|Vizesiz
|Saint Kitts ve Nevis Adaları
|90 gün
|Vizesiz
|Saint Lucia
|60 hafta
|Vizesiz
|Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
|30 gün
|Vizesiz
|Senegal
|–
|Vizesiz
|Şeyseller
|90 gün
|Vizesiz
|Sırbistan
|90 gün
|Vizesiz
|Singapur
|90 gün
|Vizesiz
|Svaziland
|30 gün
|Vizesiz
|Şili
|90 gün
|Vizesiz
|Sri Lanka
|30 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Tacikistan
|60 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Tanzanya
|90 gün
|Kapıda vize/ E-vize
|Tayland
|30 gün
|Vizesiz
|Tayvan
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize
|Togo
|–
|Kapıda vize/ E- vize
|Tonga
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize
|Trinidad ve Tobago
|30 gün
|Vizesiz
|Tunus
|90 gün
|Vizesiz
|Turks ve Caicos Adaları
|90 gün
|Vizesiz
|Tuvalu
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize
|Ukrayna
|90 gün
|Vizesiz
|Umman
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize
|Uruguay
|90 gün
|Vizesiz
|Ürdün
|90 gün
|Vizesiz
|Venezuela
|90 gün
|Vizesiz
|Virjin Adaları (İngiliz)
|30 gün
|Vizesiz
|Zambiya
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize
|Zimbabve
|30 gün
|Kapıda vize/ E- vize