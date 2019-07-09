Azerbaycan’dan bankamatik memuru tespit edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek üretimini devam ettirmeye ve Adanalılara her kulvarda hizmet etmeye çalışırken, Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan bankamatik memurlarının varlığının tespit edilmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yine aynı şirkette çalışıyor görünen ve aylardır işe gelmeyen, geldiği zaman da özel Mercedes kullanan işçi bile mevcut.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işe gelmeden maaş alanların görevlerine son verilerek, belediyenin üzerindeki büyük maddi yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar sürerken, geçmişte akla hayale gelmeyecek sorunlu uygulamaların yapıldığı ortaya çıkıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve şahısların son 4 aydır Türkiye’ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı. Bankamatikçilerin iş akitleri derhal sona erdirildi.

ÖZEL MERCEDES’Lİ İŞÇİ

Öte yandan yine Ulaşım A.Ş’de çalışıyor görünen fakat aylardır şirkete uğramadığı belirlenen, üstelik geldiği zaman da Mercedes marka özel bir otomobil kullandığı tespit edilen bir şahsın varlığı da, konuyla ilgili hayata geçirilmiş ve belediyenin üzerindeki mali yükü çoğaltan örneklerden biri olarak tespit edildi.