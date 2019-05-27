Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’de bir daha yönetici olarak yer almam

Şike soruşturmasıyla “kumpas” suçlaması yöneltilen eski emniyet müdürlerine açılan davayı izlemek için bugün Silivri’ye giden Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım burada açıklamalarda bulundu. Yıldırım, bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yönetici olarak yer almayacağını açıkladı.

Yıldırım, “Üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir. Birliğinizi bozmayın, bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım’cı olun ne Ali Koç’çu ne de başka bir şey. Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yönetici olarak yer almayacağım. Ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem, darılmam mümkün olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız. Eğer Fenerbahçe bölünme yaşarsa bizi çok kötü günler bekler” ifadelerini kullandı.

