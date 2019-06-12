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12.06.2019
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‘Azmettiricinin kariyeri tıkır tıkır işliyor’

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Eskişehir’de 4 akademisyenin katledilmesine ilişkin iddianamede ‘azmettirici’ olarak yer alan Saadet Aylin Yağan, 15 Mayıs’ta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne nakledildi.

Bundan sonra görevine orada devam edecek. Olayın faili Volkan Bayar’ın “Kendisiyle sorunum yoktu, kendimi kaybettim, vurdum” dediği fakülte sekteri Fatih Özmutlu’nun oğlu Göktuğ Özmutlu duruma tepki gösterdi.

BirGün’e konuşan tıp fakültesi öğrencisi Özmutlu şunları söyledi:

“Bu süreçte en başından beri bu kadının azmettirici konumda olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu. İşin içinde olduğunu biliyorduk. Yargı süreci devam ederken, doktorasını tamamladı. Gizli kapaklı oldu. Bu da bizi yaraladı. Bunların haberini aldıkça birer travma daha yaşadık. Şimdi de başka bir üniversiteye nakli yapılmış. Orada ders verecek. Burada 4 kişinin katliamından yargılanacak. 5 Nisan’da anma töreni yapıldı. Orada bize söz hakkı verilmedi. Bize karşı ‘gard’ alınmıştı. Ama biz aynı gard’ı ve tutumu katile ve ortağına karşı görmedik. İdari ve akademik kariyeri tıkır tıkır işliyor.”

Volkan Bayar’ın olaydan dolayı tutuklandıktan sonra 3 ay boyunca maaş almaya devam ettiği de ortaya çıktı.

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