Baba ve 11 aylık kızı göç yolunda can verdi

Yaşadıkları yoksulluk ve imkânsızlar nedeniyle bulundukları coğrafyalardan başka ülkelere göç etmek isteyen insanların acıları dinmek bilmiyor. Meksika’dan yeni bir yaşam umuduyla ABD’ye geçmek isteyen El Salvadorlu baba ve 11 aylık kızı, nehirde boğularak can verdi. Acı olayda eşini ve kızını kaybeden Tania Avalos, sığınmak için ABD’ye başvurduklarını, randevu için bekleme sürecinde olduklarını ve eşinin umutsuzluğa kapılarak yola çıkmaya karar verdiğini söyledi.

El Salvadorlu Oscar Alberto Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria, ABD ile Meksika arasındaki Rio Bravo nehrinde yaşamlarını yitirdi.

KIZINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

ABD’nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto Ramirez, pazar günü ABD’ye geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Ramirez, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Ramirez, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte hayata gözlerini yumdu.

AYLAN KURDİ GİBİ…

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Ramirez’in eşi Tania Avalos’un yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria’yı arama-kurtarma çalışmaları başladı.Yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından Oscar ve Valeria’nın cansız bedenlerine, Puerto Mexico köprüsünün 500 kilometre uzağında ulaşıldı.

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Valeria’nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla’dan Yunanistan’a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi’yi hatırlattı.

SIĞINMAK İSTİYORLARDI

Ramirez’in eşi Tania Vanessa Avalos, yakınlarıyla birlikte iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti. Avalos, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika’da kalmaya devam ettikleri için Oscar’ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD’ye geçme kararı aldığını söyledi.

Meksika’nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD’li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. Öte yandan, ABD’li yetkililer haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor.