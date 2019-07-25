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25.07.2019
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Babaannesini öldürüp çay içmeye gitti, sonra kendisini ihbar etti

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Fotoğraf: AA

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir kişi kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü babaannesini bıçaklayarak öldürdü. 

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi’nde bir sitede babaannesiyle yaşayan İ.İ. (27) sabah saatlerinde geldiği evde henüz bilinmeyen nedenle babaannesi Mürvet İ. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine torun İ.İ, babaannesini bıçakladı. Torun daha sonra evden çıkarak, mahallede bulunan kahveye gitti.

Burada kahvedeki vatandaşlara “Babaannemi öldürdüm, polisi arayın” diyen İ.İ, çay içip tekrar eve döndü. 

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mürvet İ’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde bulunan şüpheli İ.İ’yi gözaltına aldı. 

Mürvet İ’nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, babaannesini yıllardır kendisine kötü davranması nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Kaynak:AA

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