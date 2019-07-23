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23.07.2019
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Babacan, AKP’nin sitesinden silindi

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AKP’nin Kurucular Kurulu listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilata gönderildi. Gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AKP’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim hayatını kaybetti, 6 isim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.

BABACAN DA SİTEDEN KALDIRILDI

Yeni Şafak’ın haberine göre AKP’nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu’nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

İSTİFA VE İHRAÇ EDİLENLER

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk’ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

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