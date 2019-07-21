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22.07.2019
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Babacan ekibi parti kurmak için temaslarını sürdürüyor

birgun.net birgun.net

AKP’den kopup yeni parti kurma çalışmaları yapan Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı parti tartışmaları sürüyor.

Ekonomi eski bakanı Ali Babacan’dan ise bugün dikkat çeken bir adım geldi. Babacan Bolu’ya giderek burada bazı isimlerle temasa geçti.

Bolu’nun yerel sitesi Özgür Bolu’nun aktardığına göre, AKP’nin küskünlerini yeni kurulacak olan partide toplamayı hedefleyen Babacan’ın temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Babacan’ın kurmaylarından önemli bir ismin de bu hafta içi Bolu’ya giderek yeni oluşum için temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

‘BABACAN’IN KEYFİ YERİNDE’

Oda TV’nin aktardığına göre, hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Abant’a gelen Ali Babacan’ın göl kenarındaki bir oteli tercih ettiği öğrenildi. Göl etrafında ailesiyle birlikte yürüyüş yapan Babacan’ın “keyfinin yerinde olduğu” öne sürüldü. Babacan’ın Bolu ziyareti esnasında yeni parti için Bolu’dan bir kişi ile görüştüğü iddia edildi.

Abant Türk siyasetinde önemli bir yere sahip. Zira, Abant genellikle yeni siyasi oluşumlara ön görüşme ve istişare alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Babacan ve Gül ekibi medyasını kuracak

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