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14.07.2019
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Babacan ve Gül ekibi medyasını kuracak

Ali Babacan’ın ekibinin medya atağı başlatacağı bilgisi kulislerde konuşulurken bu oluşumda Fethullahçı yapının gazetesinde görev yapmış isimlerin tartışma yaratmaması için projeye dahil edilmeyeceği öğrenildi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP içerisinden koparak yeni oluşum kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün başını çektiği ekibin, “medya atılımı” yapacağı iddiası ortaya atıldı.

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılan ikili görüşmede “Yeni parti için fazla geç kalmayın” cümleleri ile rest çektiği Babacan, yeni bir medya oluşumu kurulması için talimat verdi. Buna göre, Erdoğan yönetimine muhalif olan bir diğer isim eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi olarak kabul edilen Karar Gazetesi’ne dikkati çeken eski Bakan Babacan, bu kapsamda öncelikli olarak yeni bir gazete kurulmasını istedi. Güçlü bir gazete ve internet haber sitesi kurulmasını isteyen Babacan, daha sonra gerek duyulursa bu oluşuma televizyonun da ekleneceğini kurmaylarına bildirdi.

‘ZAMAN’ AYARLI KORU KARARI

Babacan’ın Abdullah Gül ile görüştükten sonra böyle bir karara vardığı öne sürülürken yeni medya yapılanmasında olması muhtemel isimlerin de masaya yatırıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Gülen Cemaati’nin yayın organı Zaman Gazetesi’nde aktif olarak görev yapan ve Babacan ile Gül’ün bu süreçte yakın çalışma ekibinde bulunan Fehmi Koru, bu oluşum içerisinde yer almayacak. Yeni medya yapılanmasının AKP yönetimi ve “pelikancılar” tarafından bu yolla eleştirilmesini istemeyen Babacan’ın bu plandan Koru’yu da ayrıntılı olarak bilgilendirmediği öğrenildi. Babacan’ın bu yapılanma için “tartışmalardan uzak” bir kişiyi görevlendireceği ve ekibinde muhafazakârların yanı sıra liberal yazarların da olacağı konuşuluyor. AKP medyasında yer alıp daha sonra muhalif kimlik bürünen ve kişisel internet sitelerinden görüşlerini paylaşabilen bazı yazarların bu gazeteye transfer edilebileceği öne sürülüyor.

KORU: BİLGİM YOK

İddiaları sormak için ulaştığımız Fehmi Koru ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede, yeni parti ve siyasi gelişmeler hakkında yorum yapamayacağını, yeni medya oluşumu konusunda ise bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

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