Babacan’ın önceliği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi: Alternatif önerilerini açıklayacak

Parti kurucu üyeliğinden istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan, kamuoyunun önüne AKP’nin tartışmalı politikalarına ilişkin değerlendirme ve alternatif önerileri ile çıkmaya hazırlanıyor.

Babacan’ın gündeminin ilk sırasında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargı bağımsızlığı” yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, eski Bakan Ali Babacan kısa süre içinde medya organları ve sosyal medya aracılığıyla partileşme arayışına başlamalarının nedenlerini, ülkede rahatsızlık yaratan AKP uygulamalarıyla örnekleyerek anlatacak.

‘TEK ADAM’ ELEŞTİRİSİ

AKP’nin kuruluş felsefesine atıflarda bulunulup “Neden yola çıktık, yeni partiye neden ihtiyaç var?” soruları yanıtlandıktan sonra çözüm beklediği düşünülen sorunlar ile çözüm önerileri anlatılacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli olduğu bilinen Ali Babacan hareketinin öncelikli gündemini “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yargı bağımsızlığı, dış politika ve ekonomi” oluşturacak. Ülkeyi tek adam rejimine sürükleyen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri, yok edilen parlamenter rejim, günlük politikalar ve yönlendirmelerle yürüyen dış politika ile zayıflayan, krize sürüklenen ekonomiye ilişkin değerlendirmeler ve alternatif politikalar kamuoyu ile paylaşılacak.

HEDEF AYNI TABAN

Abdullah Gül ile birlikte bilinen eski politikacıların geride duracağı bildirilen yeni hareket, AKP’nin yaptığı gibi hedef kitle olarak kadın ve gençleri belirledi. Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak kurucu kadro ve daha sonra parti yönetiminde etkili olmalarının sağlanacağı öğrenildi.

AKP tabanının yanı sıra merkez sağ ya da merkez sol siyasetin sıcak baktığı isimlerle parti vitrininin oluşturulmasına çalışılacağı da bildirildi.