Galatasaray’dan 3 yeni transfer açıklaması

Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine James Ozornwafor’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Babel’e her bir sezon için 2,5 milyon avro sabit ücret ile 2 milyon avro imza parası olmak üzere toplamda 9,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Ryan Babel’in transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker ile bir araya geldi. Videoda Diriker, Babel’e “Galatasaray’ın oyuncuları takımın şampiyon olması için bütün gayretlerini daima sarf ederler. Tahmin ederim ki siz de onlardan biri olacaksınız. Ben 101 yaşındayım. Galatasaraylıların en yaşlı üyesiyim. Bu yaşıma rağmen oyuncuların kulübe gelmesini yakinen takip ediyoruz. Böyle bir kulübe geldiğiniz için de çok şanslısınız.” ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcuya forma hediye eden Diriker, “Çok kıymetli bir hediyedir. Herkese nasip olmaz.” şeklinde görüş belirtti.

Ali Fuat Diriker’in elini öpen Babel de “Burada olmaktan ve kulübe katılmaktan onur duyuyorum. Küçükken Türk futbolu hakkında çok fazla bilgim yoktu. Fakat Galatasaray’ı bilmek zorundaydınız. Avrupa’da da varlığı hissettirmesi, büyük taraftarı olan Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için son derece mutlu ve gururluyum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp, Valentine James Ozornwafor ile de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

🤝 Yeni transferimiz Valentine James Ozornwafor ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/yydh3HGnfX — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2019

Galatasaray'a hoş geldin Adem Büyük! pic.twitter.com/xmDeA4MTYG — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2019