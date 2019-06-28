22.9 C
Istanbul
29.06.2019
Anasayfa SPOR Galatasaray'dan 3 yeni transfer açıklaması

Galatasaray’dan 3 yeni transfer açıklaması

birgun.net birgun.net

Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine James Ozornwafor’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Babel’e her bir sezon için 2,5 milyon avro sabit ücret ile 2 milyon avro imza parası olmak üzere toplamda 9,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Ryan Babel’in transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker ile bir araya geldi. Videoda Diriker, Babel’e “Galatasaray’ın oyuncuları takımın şampiyon olması için bütün gayretlerini daima sarf ederler. Tahmin ederim ki siz de onlardan biri olacaksınız. Ben 101 yaşındayım. Galatasaraylıların en yaşlı üyesiyim. Bu yaşıma rağmen oyuncuların kulübe gelmesini yakinen takip ediyoruz. Böyle bir kulübe geldiğiniz için de çok şanslısınız.” ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcuya forma hediye eden Diriker, “Çok kıymetli bir hediyedir. Herkese nasip olmaz.” şeklinde görüş belirtti.

Ali Fuat Diriker’in elini öpen Babel de “Burada olmaktan ve kulübe katılmaktan onur duyuyorum. Küçükken Türk futbolu hakkında çok fazla bilgim yoktu. Fakat Galatasaray’ı bilmek zorundaydınız. Avrupa’da da varlığı hissettirmesi, büyük taraftarı olan Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için son derece mutlu ve gururluyum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp, Valentine James Ozornwafor ile de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İlginizi çekebilir:  Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,023AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Saldırgan erkeğe karşı yardım çağrısı: Hayat mücadelesi veriyoruz, kurtarın

Mustafa Kömüş -
Biri nikâhlı birlikte yaşadığı üç kadın ve 11 çocuğununa sürekli şiddet uyguladığı belirtilen...
Devamını Oku

Gerilim azaltma değil gerilim üretme bölgesi

HABER MERKEZİ -
Rusya ve Suriye’nin geçen eylül ayında operasyon yapmaya hazırlandığı, ancak Türkiye’nin girişimleriyle...
Devamını Oku

‘Sistemdeki bozulmalara reçete’

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
CHP, ilki 9 Eylül 1923’te hazırlanan ve “9 Umde (ilke)” adı verilen, yıllar...
Devamını Oku

CHP’li Kaftancıoğlu’nun davası ertelendi: Muhalefete gözdağı veriyorlar

RIFAT KIRCI -
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na 6 yıl önce yaptığı bazı...
Devamını Oku

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan imam hatip itirafı: İktidarın dayatması devamsızlık getirdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nın sonuç raporu,...
Devamını Oku

Yaşam hakkı değil şirketler korunuyor

Burcu Cansu -
Trabzon'un Düzköy İlçesi sınırları içindeki Kale Deresi üzerinde yapımı planlanan HES ile...
Devamını Oku

Osaka’da bir araya gelen egemenler anlaşamıyor: Zirvede soğuk rüzgârlar

HABER MERKEZİ -
Dünyanın en gelişmiş yirmi ülkesini bir araya getiren G-20 Zirvesi Japonya’nın ev...
Devamını Oku

Ergene’de kimyasal tehlike

birgun.net -
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda önceki...
Devamını Oku

Suriyeli çocuklar kayıp

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Mülteci Hakları Alt Komisyonu toplantısında Suriyeli göçmenlerin...
Devamını Oku

Aşırı sıcaklar hayatı kâbusa çevirmesin

birgun.net -
Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla vücutta birçok değişiklik meydana geliyor. Vücut sıcaklığının normal...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi