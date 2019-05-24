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24.05.2019
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BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

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BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla “askeri, siyasi ve uluslararası casusluk” suçlarından tutuklanan ve ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda kendini asarak intihar ettiği iddia edilen şüpheli Zaki Y.M. Hasan’ın ölümüne ilişkin rapor tamamlandı.

Raporda ölümün, boynun bir bağ ile vücut ağırlığının etkisi ile sıkılması sonucu oluşan durum olan “ası” sonucu meydana geldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan’da tutuklanan iki şüpheliden biri olan Zaki Y.M. Hasan 28 Nisan’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar etmesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nca otopsi raporu hazırlandı.

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Şüpheli Hasan’ın odasında asılı halde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği, cesedin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsisinden ve tetkiklerinden elde edilen bilgi ve bulguların dikkate alındığı anlatılan raporda, “Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Zaki Y.M. Hasan’ın, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, “uluslararası casusluk yapma” ve “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince 19 Nisan’da tutuklandığı belirtilmişti. 

Kaynak:AA

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