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10.07.2019
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Bağcılar imam hatibe mecbur bırakılıyor

İstanbul Bağcılar'da bulunan tek Anadolu lisesi başka bir yere taşınıyor. İlçedeki tek Anadolu lisesi olan okulun taşınmasına Eğitim Sen tepki gösterdi

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İstanbul’un en kalabalık ve yoksul ilçelerinden biri olan ve Bağcılar, MEB eliyle imam hatibe mecbur bırakılıyor.

Bölgede imam hatip olmayan tek Anadolu lisesinin taşınması ve yerine ilçede bir hayli fazla olan imam hatiplerden bir tane daha açıldı. Kapıda bekleyen bu dayatmaya karşı Eğitim Sen çağrı yaptı. İstanbul 1 No’lu Şube’den yapılan çağrıda “İmam hatipleşme ısrarının tatille birlikte yangından mal kaçırırcasına kararlaştırılması, tüm eğitim camiasını hiçe saymıştır” dendi.

Plansızlık ve öngörüsüzlük

Sendikanın açıklamasından şunlar dendi: “İlçemizin en eski okullarından olan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, aynı zamanda Bağcılar ilçesinin iki proje okulundan birisidir. Okulun yapıldığı günden bugüne çevre nüfusu yüzde iki yüz civarında artmış olmasına rağmen bu bölgeye ikinci bir lise yapılmamıştır. İmamhatip lisesine ihtiyaç duyulacaksa, yeni bir yer ve yeni bir okul yapımı düşünülebilirdi. Okulların kapandığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin tatile çıktığı günün arifesinde Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin başka bir bölgeye, ilkokul olarak yapılmış bir binaya taşınması eğitimde plansızlığın ve öngörüsüzlüğün bir ürünüdür. Aynı zamanda bu okulun taşınarak bölgenin lisesiz bırakılması, çok tartışma yaratacak bir durumdur.”

Tarikatlar şekillendirdi

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin çevresiyle bağları olan bir okulduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Bütün bu olguları görmeden imamhatipleşme ısrarının tatille birlikte yangından mal kaçırırcasına kararlaştırılması, tüm eğitim camiasını hiçe saymıştır. Bu karar, eğitim ve öğretimimizi geliştiren, ihtiyaçlarımıza cevap veren, yapısal sorunlarımızı çözen bir karar olmadığı gibi tam aksine, eğitime müdahale etmek isteyen ve onu düzenleyeceklerini söyleyen bazı cemaat ve tarikatların söylemleriyle şekillenen siyasi bir karardır. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, Çınar Mahallesi’ndeki yerinde kalmalıdır. Çünkü bu bölgede başka bir lise yoktur.”

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