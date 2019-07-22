Bağcılar imam hatiplere bırakılıyor: Okulumuzun taşınmasına izin vermeyeceğiz

Meral DANYILDIZ

İstanbul Bağcılar’da bulunan tek proje okulu Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi başka bir yere taşınıyor. Karar üzerine okulun tabelası apar topar ‘Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ olarak değiştirildi. Konuya ilişkin konuştuğumuz veli ve öğrenciler, kararın bir gecede uygulamaya geçtiğini ifade etti.

Velilerden Hatice Kubat, şu anda çocukların kursta olması gerekirken okullarını savunmak durumunda kaldıklarını söyledi. Kubat, “Ülkede bu kadar sorun varken; ekonomi çökmüşken, işsizlik varken ‘O okul imam hatip, şu okul imam hatip’ söylemlerini bir kenara bıraksınlar. Geçen sene de böyle bir söylenti vardı ancak önlerinde bir belediye seçimi vardı. Dolayısıyla oy kaybı olur diye süreci durdurmuşlardı. Fakat bu sene öyle bir tezgâh planlanmış ki öğrenciler tatildeyken, veliler yokken bir gecede bu karar alındı. Sabah baktığımızda kamyonu koymuş eşyaları topluyorlardı. Biz kararı görmek istediğimizde ‘Velilere kararı göstermek zorunda değiliz’ dediler ancak sonradan öğrendik ki karar zaten gelmemiş” şeklinde konuştu.

Gülağa Fırat da, yapılan haksızlıkların unutulmayacağını kaydetti. Fırat, “Okulun ismini değiştirip aceleyle yerine imam hatip yapmaya çalıştılar. Şu anda oradaki veli ve öğrenciler üvey evlat muamelesi görüyor. Yetkililer bilsin ki yapılan haksızlıkları kimse unutmaz. Sen öğrencileri götürüp dağ başına koyuyorsun, okulu kapatıyorsun, yerine imam hatip yapıyorsun. Artık birilerinin rantı mı var, neyi var bilemiyorum” dedi.

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KALİTELİ EĞİTİM ŞART

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Sinan Kırcan ise, Türkiye’nin dört bir yanından destek beklediklerinin altını çizdi. Kırcan, Türkiye’de kaliteli eğitimin şart olduğunu aktardı: “Okulumuzun taşınmaması için buraya geldik. Esenler, Bağcılar gibi semtlerin ismi kötüye çıkıyor. Bunların azalması için kaliteli bir eğitim şart. Biz bu kaliteli eğitimleri proje okullarını imam hatiplere çevirerek elde edemeyiz. İmam hatipler tabii ki açılabilir ama zaten sadece Bağcılar’da 8 tane imam hatip lisesi mevcut. Bu sene sınava gireceğim ve hem sınav stresi hem de yol problemiyle aynı anda nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum.”

Bir diğer öğrenci Işıl Çolak ise, Bağcılar’daki öğrencilerin tercih alanlarının bu sayede kısıtlanacağını belirtti. Çolak, okullarının çok başarılı olduğunun altını çizerek, sözlerini “Okulun taşınacağı yer çok kötü. Bir mezarlıkla sanayi bölgesi arasında bulunuyor. Kesinlikle eğitim verilebilecek bir yer değil. Bağcılar çevresinde 8 tane imam hatip lisesi var fakat yakınlarda proje okulu yok. İnsanların tercih alanları kısıtlanıyor. Zaten adrese dayalı bir sistem olduğu için gitmek istemeyen insanlar dahi imam hatibe gitmek zorunda kalabilir” ifadeleriyle noktaladı.