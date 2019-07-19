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19.07.2019
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Bağcılar imam hatiplere terk ediliyor

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Meral DANYILDIZ

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar’daki Dr. Kemal Naci Ekşi’nin taşınmasına tepkiler sürüyor. Veliler, öğrenciler ve Eğitim Sen, dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz” diyerek olaya tepki gösterdi. Sık sık ‘Naci Ekşi yerinde kalsın’ sloganlarının atıldığı açıklamada, öğrenciler “Şu anda elimizde not olması lazımdı, pankart değil” dedi.

HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan basın metnini okuyan Buğra Özay Keskin, “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencileri olarak büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Hakkımızla kazandığımız otuz yıllık okulumuzdan, evimizden zorla koparılıyoruz. Bize sormadan, ailelerimizin fikri alınmadan bulunduğumuz bölgenin imam hatip lisesi ihtiyacı olduğu söylenerek iyi puanlarla kazandığımız okulumuzdan taşınmamız isteniyor” şeklinde konuştu.

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880 ÖĞRENCİ MAĞDUR

880 öğrenci ve velilerinin mağdur olduğunu ifade eden Keskin, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Keskin, sözlerini şöyle noktaladı: “Bizler Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencileri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın üvey evlatları değilsek, rica ediyoruz sesimizi duyun. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi ilçemizin en eski tarihli lisesi ve proje okuludur. Dönüşüme uğraması ve taşınması durdurulsun.”

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