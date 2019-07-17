Bağcılar’ın imam hatip lisesine ihtiyacı yok

Buse İlkin Yerli

İstanbul Bağcılar’da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin başka bir yere taşınması kararına tepkiler büyüyor. Okulun velileri, mezun olan öğrenciler ve Eğitim Sen’liler bu karara karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya ayrıca okulun yapıldığı sırada mahalle muhtarı olan bir kişi de katıldı. Açıklamayı Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mesut Mike okudu.

3 yıldır konuşuluyor

3 yıldan bu yana okulun taşınacağına veya imam hatibe dönüştürüleceğine dair iddiaların olduğunu ifade eden Mike şunları söyledi: “Gelinen noktada bazı çevrelerin MEB ile birlikte bu binanın imam hatibe dönüşmesi için somut adım attığını ve şuan bakanlığın veri tabanında adı olmayan Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve orta kısmı adına kayıt yaptırdığı görülmektedir. İtirazlar dikkate alınmadan benzeri görülmemiş biçimde korsan kayıt yapılarak oldubittiye getirilmektedir. Sayın Naci Ekşi’de okulun taşınması karşısında mücadele vermektedir. Bu okulu ulaşım olanaklarının zayıf olduğu bir bölgeye taşımak akademik eğitime darbe vurmaktır.”

Uygulama bir gereksinim sonucu değil tamamen siyasi bir tercihle yapıldığını aktaran Mike “İddia edildiği gibi bu bölenin bir imam hatip okuluna ihtiyacı yoktur. İmam hatip okullarının oranı ilçede yüzde 23.3. Bu oran Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın açıkladığı % 13.57’lik Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu oran bile Bağcılar’ın imam hatibe gereksinimi olmadığını göstermektedir.”

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Anadolu lisesi istiyoruz

Mike, Bağcılar’daki okullarla ilgili şu bilgileri verdi: “Toplam 30 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. 1 tane Fen Lisesi, 12 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 10 tane Anadolu Lisesi(AL), 7 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL). Bu okullardaki toplam kontenjanlar ise şu şekilde oluşmuş: MTAL bin 681 öğrenci alıyor, AL 704 öğrenci alıyor, AİHL bin 759 öğrenci alıyor. 9. Sınıflar için açık kalan kontenjanlar: MTAL 243 kontenjan boş kalmış, AL 17 kontenjan boş kalmış, AİHL 129 kontenjan boş kalmış. Rakamların da gösterdiği gibi Bağcılar’da yapılmak istenenin aksine bilimsel akademik eğitim veren Anadolu liselerine ihtiyaç vardır.”

Açık kontenjanların öğrencilerin gereksinim ve taleplerini ortaya koyduğunu ifade eden Mike sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kamu yöneticilerinin görevi bu verileri değerlendirerek, kamu hizmetini tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz ve nitelikli ulaştırmaktır. Bugün burada Naci Ekşi Anadolu lisesinin öğrencileri, velileri, mezunları ve eğitimciler olarak toplandık. Yürütmenin bu yanlıştan dönmesini ve Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin yerinde kalmasını istiyoruz.”

Mike’nin ardından eski muhtar ve mezunlar da okulun yerinde kalması gerektiğini ifade eden konuşmalar yaptı.