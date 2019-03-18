Bağımsızlık için dev yürüyüş

Bağımsızlık yanlısı Katalanlar, yargılanan ya da firari Katalan siyasetçilere destek vermek için ilk kez Madrid’de eylem düzenledi.

İlk defa Madrid’de yapılan eylem için Katalonya’dan 450 otobüs ve 10 hızlı trenle başkente gelen Katalanlar, “Kendi geleceğine karar vermek suç değil. Demokrasi karar vermektir” pankartıyla yürüdü. Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İspanya nerede hata yaptığına baksın. Demokrasi, sivil ve sosyal haklar, kendi geleceğine karar verme hakkı İspanya’nın bir parçası olmalı. Madrid’den bir kez daha siyasi tutuklularımızı, sürgündeki siyasetçilerimizi selamlıyor, onları kucaklıyoruz. Bu saçma bir davadır. Onların özgürlüğüne kavuşmalarına ve kendi geleceğine karar verme hakkımıza saygı gösterilip, tanınmasına kadar durmayacağız. Bizi durduramayacaklar.”



Siyasi sorunu baskı ile çözemezler



Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de Yüksek Mahkemedeki davanın “yalan temellere dayandığını, temel hak ve özgürlüklerin yargılandığını” belirterek “Siyasi sorunlar sadece demokrasiyle, sandıkta çözülür. İspanyol devleti ile siyasi sorunu çözmenin tek yolu referandumdur.” şeklinde konuştu. İspanya’da tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu yayınlayan Katalan siyasetçilerin Madrid’deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına 12 Şubat’ta başlanmıştı.