Bağlar Belediyesi mahkeme kararını tanımıyor

“Yalar” olan soyadını Beyoğlu olarak değiştiren seçimde 2. olan ama YSK’nin mazbata verdiği Bağlar Belediye Başkanı işçileri işe almıyor. Bağlar Belediyesi’ndeki görevlerinden OHAL döneminde çıkarılıp, açtıkları işe iade davasını kazanan işçiler, YSK’nin mazbatayı verdiği AKP’li Hüseyin Beyoğlu ve başkan yardımcılığı görevine getirdiği kardeşi tarafından işe geri alınmıyor.

Yerel seçimlerde Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi’ni kazanan HDP’li eşbaşkan adayının KHK’li olması gerekçesiyle elinden alınan mazbatası, yüzde 25 oy oranı ile sanıktan ikinci çıkan AKP adayı Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.

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Başkanlık koltuğuna oturması sonrası tıpkı kendisi gibi “Yalar” olan soyadını değiştiren kardeşi Haşim Merdoğlu’nu ‘Başkan Yardımcısı’ olarak atamasıyla gündeme oturan Hüseyin Beyoğlu, OHAL döneminde haklarında açılan güvenlik soruşturmaları sonucu işlerine son verilen işçileri, açtıkları “işe iade” davalarını kazanmalarına rağmen işe almadı.

Gerekçe olarak ise, mahkemenin kararına rağmen yine geçirdikleri güvenlik soruşturmaları gösterildi.