Bağlar Belediyesi’nde bulunan bankamatik memuru işten çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka aykırı bir şekilde atadığı Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun işe aldığı kişinin işe gelmediği tespit edildi. HDP’li Meclis üyelerinin işe gelmediğini tespit ettiği kişi işten çıkarıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla Başkanlık koltuğuna oturan AKP’li Beyoğlu’nun 18 Haziran’da Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde işe aldığı Yavuz Oktay’ın işe gelmediği tespit edildi.
HDP Belediye Meclis Grubu’nun incelemeleri sonucu Oktay’ın işe alındığı 18 Haziran’dan 28 Haziran’a kadar işe hiç gelmediği belirlendi.
HDP Grubu’nun durumu bildirmesi üzerine Oktay’ın işine son verildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’ni yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’nin Eş Başkan adayı Zeyyat Ceylan’ın KHK’li olması nedeniyle verilmeyen mazbatası YSK tarafından yüzde 25.46 oy alan AKP’li Hüseyin Beyoğlu’na verilmişti.