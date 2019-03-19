Bahar yorgunluğuna dikkat!

DENİZ YERLİKAYA

Bahar kapıyı çaldı. Bu, beraberinde halsizliği ve yorgunluğu da getirdi. Baharın gelişiyle ‘bahar yorgunluğu’ olarak adlandırılan belirtiler, kendini göstermeye başladı. Fitoterapi uzmanı Şaduman Karaca, konuya ilişkin bir dizi uyarıda bulundu.



Karaca, vücudun kış mevsiminde ‘uyku hormonu’ olarak bilinen melatonini fazlaca ürettiğini ifade ederek, “Günler uzadıkça, aydınlandıkça melatonin üretimi haliyle azalma gösterir ve bu nedenle kış mevsiminden ilkbahara geçerken yaşanan uyku eksikliği ve yorgunluğa yol açar” dedi. Karaca, ‘bahar yorgunluğu’ belirtilerinin şubat-mart ayında başladığını aktararak, belirtilerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini dikkat çekti. Karaca’ya göre, belirtiler şöyle:



• Baş dönmesi



• Tansiyon düşüklüğü



• Hızlı tepki gösterme eğilimi



• Baş ağrısı



• Adale ağrıları



Günlük yaşamınızı güneşe göre ayarlayın



“Her şeyden önce vücudumuzun kış mevsimindeki yaşadığı eksiklikleri telafi etmeli: güneş, temiz hava, hareket ve taze gıda önemlidir” diyen Karaca, alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı :



• Günlük yaşamınızı güneşe göre ayarlayın ki yeterince gün ışığı depolayabilin. Erken kalkıp erken yatağa gidin. Önemli olan vücudunuzun gün ışığı altında melatonin üretimini azaltması ve serotonin üretimini artırması.



• Açık havada ne kadar hareket edebilirseniz o kadar iyi. Bu yürüyüş, spor veya kısa mesafelerdeki işleri yayan giderek de uygulanabilir.



• Sabahları alınan soğuk-sıcak dönüşümlü duşlar kan dolaşımını harekete geçirir. Duşunuzu soğuk su ile bitirmeye dikkat edin.



• Beslenmenizin taze meyve ve sebzelerden oluşmasına özen gösterin. Bu dönemde tatlı, kırmızı et, alkol, sigara ve fast-food’dan kaçının.