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19.07.2019
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Bahçede yaz festivali başlıyor

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Bu yıl ikincisi düzenlenecek ‘Bachçede Yaz Festivali’ 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek. Festivalin biletleri Biletix’ten temin edilebilecek. Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Estonya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen festival, 16-18. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı Saray müziklerini çalan İzmir Barok tarafından verilecek olan konser ile açılış yapacak.

6 Ağustos’taki konserde klavsen, viola da gamba, keman ve soprano’dan oluşan ve barok müzikte yenilikçi performansıyla dikkat çeken Rus ensemble Globus Music ile devam edecek. Bayram tatili sonrasında konserlerine devam edecek festivalde 21 Ağustos’ta Bach müziğini harika bir şekilde caz ile birleştiren Thomas Gabriel Trio sahnede olacak.

22 Ağustos’ta ise Çek Cumhuriyeti’nin en iyi topluluklarından, Martin Petrik direktörlüğündeki Musica Minore’nin konseri var. Bu konserde Musica Minore ile birlikte Bach Günleri’nde daima seyirci tarafından çılgın bir ilgiyle karşılanan, viyolonsel virtüözü Jiri Barta, Haydn Re Major Viyolonsel Konçertosu’nu çalacak. Konserin solistlerinden Nazlı Erdoğan (viyola, soprano) ise Hindemith Trauer Music, Telemann Viyola Konçertosu ve Arvo Part’ın Vater Unser eseri ile müzikseverin karşısına çıkacak.

23 Ağustos’ta ise festival kapsamında bir piyano resitali gerçekleşecek. Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen Konstantin Lifschitz, baroktan romantiğe uzanan bir repertuvar sunacak. Festival 27 Ağustos’ta Avrupa’nın en eski barok topluluklarından Hortus Musicus ile devam edecek. Türkiye’de Barok müziğe müzisyenlerin de ilgisinin artması ile birlikte, bu yıl ilk kez Türk gruplarının da yer aldığı festivalde yıllarca Avrupa’da eğitim gören ve çalan klavsenci İklim Tamkan’ın oluşturduğu ensemble tarafından early müziğin en sevilen eserlerinden Pergolesi’nin Stabat Mater’i yorumlanacak. 3 Eylül’de gerçekleşecek bu konserin solistleri soprano Nihan İnan ve mezzo soprano Senem Demircioğlu olacak.

5 Eylül’de Rusya’dan gelen The Barock Moscow Ensemble vereceği konserle festivalin kapanışını yapacak.

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