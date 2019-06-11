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11.06.2019
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Bahçeli 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da olacak

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın, partisinin İstanbul’da büyük bir sorumluluk bilinci içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında Bahçeli’nin 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da olacağını belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız; şehirdeki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir.”

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