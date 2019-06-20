Bahçeli: 23 Haziran’da yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, “İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. 23 Haziran’da yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır” dedi.

23 Haziran’da seçime katılımın önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Adaletin tecellisi, hakkın tezahürü, hakkaniyetin ve haysiyetin tahkimi, hepsinden mühimi parlak ve umut dolu bir istikbalin tescili için İstanbullu kardeşlerimizin iradelerini kullanmaları ertelenemez değer ve önemdedir.” dedi.

Bahçeli, İstanbul’un bir büyükşehirden fazlası olduğunu dile getirdi. Bahçeli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin baş köşesinde olduğunu belirtti.

Bahçeli, “Bütün şer hesapların zehirli okları İstanbul’umuzu işaret etmektedir. Hesap yapanlarla tuzak kuranlar ortadadır. Bir yanda yabancıların gözetim ve denetimindeki proje isim duruyorken, diğer yanda projeci vasfıyla sivrilen devlet ve siyaset adamı Sayın Binali Yıldırım vardır ve bilinmektedir. Geldiğimiz bu aşamada CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur.” diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın 16 Haziran’daki canlı yayınını izlemediğini hatırlatan Bahçeli, “Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır.” diye konuştu.

İmamoğlu ve moderatör İsmail Küçükkaya’nın canlı yayın öncesin The Marmara Otel’de buluşmasını da değerlendiren Bahçeli, “16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, “İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. İstanbul’u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir. Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır.İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır” dedi.

Bahçeli mitil eleştirilerine, “Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir. Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır.” yanıtını verdi; sevdalarının bir gecelik değil ömürlük olduğunu iddia etti.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

“23 Haziran’da yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır.

23 Haziran’da İstanbul’u düşürmek isteyen husumet ve hıyanet cephesi kaybedecek, fetih ruhu, fetih namusu, Türk ve İslam’ın emanetleri kazanacaktır.

Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı 23 Haziran’da başarılı olacaktır.

İstanbullu kardeşlerim iradelerine koyulmak istenen ipotekleri reddecekler.

23 Haziran’da umut, huzur, beka, birlik ve dirlik açık ara farkla öne geçecek, İstanbul ehliyle ve emanete sahip çıkıp yükseltecek şehreminiyle kavuşup kucaklaşacaktır.

Bu vesileyle İstanbul’da yaşayan her vatandaşıma en kalbi selamlarımla birlikte şükranlarımı sunuyorum.

23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”