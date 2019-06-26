Bahçeli: Dün ne isek bugün de oyuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
- MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Bizim çizgimizde zik zak, eğirilik görülmemiştir. Dün ne isek bugün de oyuz. Hiçkimse çalı dibi yoklamasın, orasını burasını oynatmasın. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olamaz.
- Malum çevreler mitilimizi duydukça militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP sözünü tuttu.
- MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak günahkarlığa kul köle olmaktır. İP’in başındaki şahıs mitili İmaralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş, ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını efendilerine devretmiştir. Bizi hedef alarak İmralı mektubuna göz yumduğumuzu söylemek alçaklıktır.
- Partimizi küçük ortak diye küçümseyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin. Partisine terörist başının hayranlarını dolduran, yanına aldığı eski arkadaşlarımızı kandırıp, işi bittikten sonra sağa sola saçan şahsiyetin bize söz söylemesi nafile çırpınıştır. İP’in çatısı çökeli uzun zaman olmuştur.
- Milli iradenin tercihi belli olmuştur. Türkiye seçim bahsini kapattı. Türk demokrasisi güçlü vasfını bir kez daha gösterdi. Sandık şaibeden arındırıldı, kazanan Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sandık oy hırsızlarından korunmuş ve arındırılmıştır.
- Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Sonuçlarını ilerleyen dönemlerde görmemiz kuvvetle muhtemeldir.
- Açıkça söylüyorum. Terörizme karşı pençe harekatı yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır.
- 23 Haziran seçiminin hemen ardından CHP’li belediye başkanın konuşması da dikkatle takip edilmelidir. Siyasi hedeflerinin koordinatlarını ele veren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gizli gündemi doğrultusunda anlaşılan bir hazırlık içindedir. Sanal devlet başkanı edasıyla, yapay bir cumhurbaşkanı ahkam kesen CHP’li belediye başkanının asıl görev ve sorumluluk alanından ziyade her yere çekilecek bir tarzda konuşma yapması bize göre tesadüf değildir. Seçilen belediye başkanına proje isim vurgusu yaparken aklımın bir köşesinde hep bu düşünce hakim olmuştur. İstanbul Türk milletinindir. Herkes ayağını denk almalıdır.
- Son sözü HDP söyledi diyenler bilsinler ki bölücüğünüzün, “Her şey çok güzel olacak” sözü ile örtüleceğini düşünüyorsanız, yanıldığınızı, sizleri bekleyen acıklı akıbetin de bir gün gerçekleşeceğini bu gidişle görmeniz kaçınılmazdır.