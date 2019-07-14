Bahçeli: ‘Eski sisteme dönelim’ diyenler FETÖ ile irtibatlı

Kastamonu’da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini eleştirenleri hedef aldı.

Kastamonu Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ’yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ’cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.

Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Objektif kriterler, sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ’cülüğü tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımamalıyız.”

‘ESKİ SİSTEME DÖNELİM DİYENLER FETÖ’YLE İRTİBAT VE İLTİSAK İÇİNDE’

“FETÖ’nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır. Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır. Bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir. 15 Temmuz, Türk milletini Anadolu’da boğma ve dağıtma girişimidir. 15 Temmuz, milli bekayı imha teşebbüsüdür.

İblisin vücut bulmuş hali olan FETÖ ve PKK’nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecektir. Bunların kökü kurutulmalıdır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin istikrarlı, iradeli, seri, tutarlı, hukuki, eşgüdüm halinde alacağı kararlar hayati önem ve değerdedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. ‘Eski sisteme dönelim’ diyenlerin FETÖ’yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır.”

‘ÇİFT BAŞLILIK NİHAYETE ERMİŞTİR’

“CHP Genel Başkanı’nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara, derin çatışmalara, vahim anlaşmazlıklara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Ne zaman rahat ve istikrara kavuştuk? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır.

Çift başlılık nihayete ermiştir. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmıştır. Hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır. Türkiye ruh köküyle buluşmuş, Türk milleti bölgesel ve küresel tehditlere karşı ortak akıl, ortak iradeyi devreye almıştır. Yeni bir 15 Temmuz’un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır. Kriz meraklıları, kerameti kendinden menkul sözde aydın ve akademisyenler, CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK zillet korosu yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir.”

‘HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ KARANLIK İLİŞKİLERİMİZ BULUNMAMAKTA’

“Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye’nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye’dir. Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye’den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye’yiz.

Hesabını veremeyeceğimiz karanlık ilişkilerimiz, altından kalkamayacağımız bulanık ve sorunlu bir yönümüz, ‘Acaba gün gelir karşımıza çıkar mı?’ diye içten içe kaygılandığımız bir açığımız bulunmamaktadır. MHP’li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve insanlık mücadelesini cesaretle yapmışlar, yapmaya da devam edeceklerdir.”