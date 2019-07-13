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13.07.2019
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Bahçeli: Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değil

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Bahçeli, ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanlığı sistemini savunarak, “Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir” dedi.

Bahçeli, açıklamasında, şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir.” 

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP’nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017’de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye’nin önünde hiçbir hain duramaz.”

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