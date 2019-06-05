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05.06.2019
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Bahçeli, İmamoğlu-Yıldırım düellosu için isim önerdi

birgun.net birgun.net

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki canlı yayına ilişkin isim önerdi. Daha önce iki ismin tartışma programı için çağrıda bulunan Didem Arslan’a teşekkür eden Bahçeli, “İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da açıklamalarda bulundu. 

“Bu seçimin farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir” diyen Bahçeli, “1 aya yaklaşan sürede TV’lerin daimi konuşmacıları seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda yorum yapmakta olan bu şahsiyetler 23 Haziran’da bir amaca yönelik çaba ortaya koymaktalar. Masum insanlarımızı yönlendirmekteler” iddiasında bulundu.

Bahçeli şöyle devam etti: “Bugün için İstanbul’da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımız, bayram münasebetiyle Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran’da İstanbul’da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran cumartesi gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran’da sandığa giderek Avrupa’yı ABD’yi şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.

“Bu seçimleri önemsemeliyiz, çabalarımızı sürdürmeliyiz” diyen Bahçeli, “İl başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul’a yönelttik. Kim varsa görüşerek seçimin önemini ortaya koymalıdır” diye konuştu.

“Seçimlerle cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir” iddiasında bulunan Bahçeli, “Bu seçimlerde sadece ve sadece A partisini, B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki canlı yayın tartışmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, “İki aday televizyonda görüşme isteğini belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir tarafta birikim, öbür tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir. Bu çağrıyı yapan Didem Arslan’a teşekkür ediyorum. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran’dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım” diye konuştu.   

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