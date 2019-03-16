MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim propagandası konuşmasında yine Millet İttifakı’nı hedef aldı ve geçen hafta ilk kez dile getirdiği ilginç ‘5 harfli’ çıkışını yineledi.

Bahçeli, “İsimleri 5 harften oluşan 3’lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP’yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye’ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir” dedi.

Cumhur İttifakı’nın ‘hesapsız’ bir şekilde kurulduğunu iddia eden Bahçeli, “Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle adımlarımızı hızlandırdık. Türkiye düşmanlarına direndik. Milli bekamız için hesapsız, kitapsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk. Bu ittifaka tarih ve milletin şahitliğinde Cumhur İttifakı dedik. Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde Cumhur İttifakı’nı seçecek misiniz? Cumhur İttifakı’na destek verecek misiniz?” ifadelerini kullandı.