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17.06.2019
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Bahçeli mehter marşıyla geldi, sessiz sedasız döndü

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İstanbul’da 23 Haziran’da gerçekleşecek seçim için dün İstanbul’a mehter marşı eşliğinde gelen ve “İstanbul’a mitili atacağım” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara’ya geri döndü.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara’ya geri döndüğünü duyurdu. Erdem, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Türk Dünyasının Bilge Lideri Türkmenbeyimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendiyi Karagümrük’ten Ankara’ya yolculadık… Rabbim yolunu açık etsin Liderim…”

Bahçeli, bugün İstanbul’da faaliyet gösteren Hemşehri Dernekleri’nin toplantısında “Mitilim artık İstanbul’dadır” demişti.

Bahçeli, 14-15-16 Haziran’da İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde partisinin de desteklediği AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy istemişti.

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