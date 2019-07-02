Bahçeli: Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında Davutoğlu’na tepki göstererek “Türkiyenin yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

‘Tek adam’ sisteminin arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için mücadele etmek gerekiyorsa biz hazırız ” dedi.

Bahçelinin konuşmasının satır başları şu şekilde:

“Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. Asıl önemli husus yönetim hususunda değişim taleplerinin ne olduğu ile ilgilidir.

Kefili milli irade olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keyfi olarak kurulmadı. Günü kurtarma hesapları ile kurulmadı.

Türkiye aradığı parlak yönetim sistemi sonunda bulmuştur. Değişen rejim değildir aksini iddia eden mühafık, iyi niyetten yoksun bozgunculardır.

Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1’e çıkması uzlaşmayı sağlamıştır, Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini bulmuştur. Değişen rejim değildir. Aksine iddia edenler müptezeldir, mühafık, iyi niyetten yoksun bozgunculardır.

Var olan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır.

Bize göre Türkiye’nin yönetim sisteminden kaynaklanan zafiyetleri son bulmuştur. Sistem tartışması açmanın ülkeye yararı yoktur.

Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün, yetki mücadeleleri yeniden mi alevlensin; Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu aklı varsa kendisine saklasın. Bekayı bilmeyen CHP Genel Başkanının tarafsızlık çağrısı tükenmişlik sendromudur. CHP önce suyu bulandırmaktadır. CHP’den hiçbir halt olmayacaktır.

Ne yapsalar boş ve nafiledir. Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

23 Haziran seçiminden sonra yeni hükümet sistemine karşı sanal tepkilerin artması bir senoryonun halkasıdır.

CHP Gezi Parkı olaylarının girişiminin içindedir.

Tarafımız bellidir o da Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi için atılacak samimi adımların sonuna kadar arkasındayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için mücadele etmek gerekiyorsa biz hazırız. İnandığımızı söyler sonunda ölüm olsa da geri dönmeyiz.

Eski Başbakanın sistem eleştirileri talihsizliktir trajikomiktir. Türkiyenin yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır.

31 Mart seçimlerine derin anlamlar yüklemiş, her ortamda seçim ortamında stratejik analizlerimizi samimiyetle ifade etmiştik. Zillet ittifakı tutunacağı bir dal bulursa 31 Mart’tan sonra bir kez daha sistem tartışması başlatacak, bu nedenle 31 Mart seçimi önemliydi. Mahalli iradeler yönetimleriyle merkezi yönetim arasında gerilim ve çelişkinin olmaması toplumsal huzur açısından önemliydi.”

AKP’li partili bazı yöneticilerin cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında tartışması normaldir. Nitekim bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin yoluna su taşıyacaktır, yanlıştır, bunu yapmalarına onayımız yoktur.”

Sudan bahane üretenleri aziz milletimiz bilmekte ve görmektedir. Sistem tartışmaları demokratik vasıtalarla bitmiştir.

31 Mart ve 23 Haziran’da sadece mahalli iradeler seçilmiştir. CHP’nin fırsatçılık yapması, İP’in bundan medet umması gafilliktir.

Birden bire yüksek sesle konuşmaya kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde olması gariptir. Ya yeni bir hal ya da izmihlal davranışı yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle manidardır. Yıllarca susma orucu tutmuş bu kişinin yıllarca ülkemizin başına ne çoraplar ördüğünü herkes biliyordur. Açıklamaları talihsizliktir trajikomiktir.

Bir insanda vefanın olması için önce yürek ve vicdan olmalıdır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursunlar kursunlar. Ne de olsa siyaset mezarlığına yeni bir parti girmesi önemli olmayacaktır.

FETÖ ile iktisadı aleni olan bir gazetecinin partimiz hakkındaki spekülasyonlara devam etmesi gözümüzden kaçmamıştır. İktidar üzerindeki etkisinin de dönüştürücü olduğunu iddia etmiştir. Küçük ortağın bu yeni sistemden büyük olarak yararlandığını söylemiştir. Bu karanlık bir ağızdır. Pensilvanya elçisinin MHP’ye husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hâlâ konuşması ve serbestçe gezmesidir. Zamanında FETÖ’den kârlı çıkan, biti de epey kanlanan şahsın sonuçlarına şu ana kadar katlanmaması olması adalet adına büyük handikaptır. Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya’da olanlarla yolumuz bitişmez.

Bahçeli’den G-20 Zirvesi’nde Trump’ın açıklamalarına: Temkini elden bırakmamalı

“Temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bilinen bir gerçektir.”

ABD verdiği sözleri çok çabuk unutuyor bu nedenle S-400 konusunda temkini elden bırakmamak gerekir. Trump’ın Türkiye’nin tezlerini destekler açıklaması ABD ile soğuyan ilişkilere yeni sayfa açılmasını sağlayacaktır.

S-400’leri almayın diyenler, ABD’liden daha çok Amerikancıdır. Bu vatansızların oyunu mutlaka bozulacaktır.”